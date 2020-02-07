Yemekteyiz'de 7 Şubat Cuma yani bugün final heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 7 Şubat Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ 7 ŞUBAT 2020

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Saadet Yeter'in evinde yapılacak. Zuhal Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. İşte 7 Şubat Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün - Berk Atakan

2. Gün - Müge Erçetin

3. Gün - İnci Özmen Adlı

4. Gün - Handan Akdemir

5. Gün - Saadet Yeter