Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu açıklandı mı?

Yemekteyiz kazananı bugün belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ocak 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?