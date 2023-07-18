Yemen nerede, hangi kıtada yer alır? Yemen başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir? 1990 yılında Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesi ile ortaya çıkan Yemen Cumhuriyeti; antik döneminde önemli medeniyetleri arasında yer almaktadır. Bölgesinin önemli bir petrol üreticisi olmasına rağmen yeteri kadar gelişememesi ile dikkat çeken Yemen'in en büyük ihracat kalemi ise tarımsal ürünlerdir. Genel olarak çöl ikliminin hâkim olduğu, yalnızca batıda yer alan dağlarda ılıman iklimin hüküm sürdüğü Yemen hangi kıtada yer almaktadır? Yemen başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Oldukça yüksek olan doğurganlık hızı sebebiyle nüfusunun nerdeyse yarısı 15 yaş altı çocuklardan meydana gelen Yemen’de okuryazar oranı ise %50 bandındadır. Peki, Yemen nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? 1990 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Yemen bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Yemen Nerede?

Yemen hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap, Asya kıtası olacaktır. Orta Doğu olarak isimlendirilen alanda Arap Yarımadası’nın güney ucunda yer alan Yemen; kuzeyde Suudi Arabistan, güneyde Aden Körfezi, batıda Eritre ve Cibuti, güneybatıda Somali ve kuzeydoğuda ise Umman ile çevrelenmiştir.

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Antik dönemin en önemli medeniyetlerine de ev sahipliği yapmış olan Yemen; özellikle Baharat Yolu’nun güzergahı üzerinde yer alması sebebiyle, tarih boyunca büyük bir jeopolitik öneme sahip olmuştur. 1517 tarihinden itibaren Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına giren Yemen’in bu statüsü 1. Dünya Savaşı’na kadar sürmüş; savaş esnasında ise bölgenin kontrolü İngilizlerin eline geçmiştir. 1962 yılında kurulan Kuzey Yemen ve 1967 yılında kurulan Güney Yemen’in birleşmesi ile 1990 senesin Yemen Cumhuriyeti adını alan bu ülke, günümüzde Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşlara da üyedir.

Yemen Başkenti

Bir Orta Doğu ülkesi olan Yemen’in başkenti San’a’dır. Ülkenin en büyük şehri olmasıyla da öne çıkan bu başkent, deniz seviyesinden yaklaşık olarak 2200 metre yükseklikte yer almaktadır. Yeni ve Eski Şehir olarak ikiye ayrılan ve Eski Şehir bölümünde yer alan tarihi yapılarla göz kamaştıran bu başkent; bu özelliği sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Mirası Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.

Yemen Nüfusu

2023 verileri göre Yemen’in nüfusu 34 milyon 466 bin kişiden meydana gelmektedir. Etnik açıdan Araplar, Afrika Arapları, Güney Asyalılar ve Avrupalılardan meydana gelen Yemen’de doğum oranlarının yüksek olması sebebiyle, nüfusun neredeyse yarısı 15 yaş altı çocuklardan meydana gelmektedir. Dini inanç hususunda ise hem devleti resmi dini hem de nüfus içinde yaygın olan dini inanç İslamiyet’tir.

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Yemen Para Birimi

Yemen’de kullanılan resmi para biriminin adı Yemen riyalidir. Kuzey ve Güney Yemen’in birleşmesinin hemen ardından 1990 yılında basılarak tedavüle sokulan bu para birimin uluslararası piyasalardaki sembolü ise YER’dir.

Yemen Bayrağının Anlamı

22 Mayıs 1990 tarihinde kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı olan Yemen bayrağı; kırmızı beyaz ve siyah renkten oluşturulmuş üç eşit yatay şeritten meydana gelmektedir. Tıpkı birçok Arap ülkesinde olduğu gibi Pan-Arabizm’i temsil eden bu renkler; tek başlarına da bazı kavramları sembolize ederler. Yemen bayrağının en üstünde yer alan kırmızı rengin ülkenin birliğini, beyaz rengin ufuktaki geleceği, siyah rengin ise geçmişte kalan karanlık günleri temsil ettiği ifade edilmektedir.

Yemen Şehirleri

Yemen ya da resmi ismiyle Yemen Cumhuriyeti idari açıdan toplam 22 şehre ayrılmıştır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

San’a

Aden

Al Mukalla

Hadiboh

Zabid

Yemen Türkiye Saat Farkı

Yemen ile Türkiye’de kullanılmakta olan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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