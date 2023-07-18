Irak nerede, hangi kıtada yer alır? Irak başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri nedir? Mezopotamya coğrafyasının en önemli yerleşim noktalarından bir tanesi üzerine konumlanmış olan Irak; 1932 yılında bağımsız bir krallık olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Sahip olduğu dağlar, çöller ve bataklıklar ile farkı bir coğrafi yapıya sahip olan Irak'ta, karasal ve çöl iklimin etkileri de görülmektedir. Sahip olduğu tarım alanları ve petrol rezervleri nedeniyle jeopolitik açıdan bölgesinin önemli bir devleti olan Irak hangi kıtada yer almaktadır? Irak başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Arap olmayan dünya ile komşu olan tek körfez Arap ülkesi olan Irak’ın nüfus yapısı etnik açıdan bir çeşitlilik de arz etmektedir. Peki, Irak nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Irak para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Irak Nerede?

Irak hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Asya kıtası olacaktır. Asya’nın batısında yer alan ve Orta Doğu olarak adlandırılan bir bölgede yer alan Irak; kuzeyde Türkiye, batıda Suriye, güneyde Suudi Arabistan, güneydoğuda Kuveyt, güneybatıda ise Ürdün ile komşudur.

Mezopotamya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi üzerine yer alan Irak, 1. Dünya Savaşı’nın hemen ardından İngiliz mandası altına girmiş ve bu durum 1932 yılına kadar devam etmiştir. 1930 yılında İngiltere ile Irak arasında yapılan bir antlaşma neticesinde 1932 yılında bağımsız bir krallık olarak kurulan Irak; 1958 senesinde ise cumhuriyeti ilan etmiştir. Kurulmasının hemen ardından 1932 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak da tanınan Irak aynı zamanda Bağlantısızlar Hareketi’ne de üyedir.

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Irak Başkenti

Önemli bir Orta Doğu ülkesi olan Irak’ın başkenti Bağdat’tır. Kelime anlamı olarak “Tanrı’nın Verdiği” manasına gelen Bağdat; tarih boyunca İslam coğrafyasının en önemli ilim, kültür ve ticaret merkezi olarak öne çıkmıştır. Dicle’nin Fırat’a en çok yaklaştığı bir noktada, geniş bir ova üzerinde yer alan Bağdat’ın ekonomisi ise tarımsal faaliyete ve petrol endüstrisine dayanmaktadır.

Irak Nüfusu

2023 verilerine göre Irak’ın nüfusu 45 milyon 523 bin kişiden meydana gelmektedir. Özellikle 1.Dünya Savaşı’nın ardından nüfusu hızlı bir şekilde artan Irak; birden fazla etnik unsura da ev sahipliği yapmaktadır. Halkın yaklaşık %80’inin Araplardan meydana gelmesi sebebiyle resmi dilin Arapça olduğu Irak’ta Araplar dışında Türkler, Kürtler, Süryaniler Keldaniler ve Asuriler gibi farklı halklar da yaşamaktadır. Dini inanç konusunda ise ülke nüfusunun %95’inin İslamiyet inancına mensup olduğu görülmektedir.

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Irak Para Birimi

Irak’ta kullanılan resmi para biriminin adı Irak dinarıdır. Genel olarak Arap ülkelerinde kullanılan bir para birimi olan dinarın Irak versiyonu olan bu para birimi, Irak Merkez Bankası tarafından basılmakta ve dolaşıma sokulmaktadır.

Irak Bayrağının Anlamı

İlk kez 1963 yılında kabul edilen ve 1991 tarihinde üzerinde yapılan birtakım değişiklikler ile son şeklini alan Irak bayrağı; kırmızı, beyaz ve siyah renkten oluşturulmuş üç yatay çizgi ile bayrağın ortasında yer alan beyaz şeritte yazılı olan “Allah En Büyüktür” yazısından meydana gelmektedir. Bayrağın en üst kısmında yer alan kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasiler Devleti’ni ve Araplığı, beyaz renk ise barış ve özgürlüğü sembolize etmektedir.

Irak Şehirleri

Irak ya da resmi ismiyle Irak Cumhuriyeti idari açıdan 19 şehirden meydana gelmektedir. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Bağdat

Basra

Kerkük

Erbil

Babil

Kerbela

Süleymaniye

Halepçe

Necef

Irak Türkiye Saat Farkı

Irak ile Türkiye yerel saati arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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