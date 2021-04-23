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Suudi Arabistan’daki petrol tesisine Husiler tarafından dronelarla saldırı düzenlendi

Husiler Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesisine ve Cizan'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

Suudi Arabistan’daki petrol tesisine Husiler tarafından dronelarla saldırı düzenlendi
Yemen’de Husiler Cizan’a saldırı başlattığını duyurdu
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Reuters

Husi sözcü cuma günü Twitter'da yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husi hareketinin Cizan kentinde ve güneydeki Khamis Mushait’teki Aramco adlı petrol tesisine dronelarla saldırı başlattığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta, Yemendeki Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava aracıyla saldırdığını açıklamış, açıklamayı Husilerin askerî sözcüsü Yahya Seri yapmıştı. Aynı hafta Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilerin gönderdiği balistik füzenin imha edildiğini ve Husilerin sivilleri hedef aldığını açıkladı.

Petrol tesisine saldırıya ilişkin açıklamayı yine örgüt sözcüsü Yahya Seri yaptı. Suudi Arabistan'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasında vekalet savaşlarının nedenleri uzun bir geçmişe dayanıyor. Mezhepsel yol ayrımlarıyla birlikte, Yemendeki iç savaşta Suudi Arabistan’ın Yemen hükûmetine destek vermesi, Husi örgütünün, İran tarafından desteklenmesi gerilimin temel hattını oluşturuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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