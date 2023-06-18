ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor. Bunun yanında yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Tahminlere göre komisyon, Kurban Bayramı tatilinden önce çalışmasını tamamlamış olacak.