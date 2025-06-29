Orlando Bloom, ünlü şarkıcı Katy Perry ile ilişkisini bitirmesinin ardından soluğu tek başına gittiği Venedik'te aldı. Ünlü milyarder Jeff Bezos ile gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez'in görkemli düğünü için İtalya'nın su şehrine ayak basan Bloom, düğünün ardından Venedik sokaklarında gezerken görüldü.

48 yaşındaki ünlü oyuncu, 27 yaşındaki meslektaşı Sydney Sweeney ile şehrin sokaklarını arşınlarken fotoğraflandı. Bloom'un, Katy Perry'den ayrılır ayrılmaz Sweeney ile birlikte görüntülenmesi, yeni aşk söylentilerini de beraberinde getirdi. Ancak hem Bloom hem de Sweeney cephesi, ilişki iddialarına dair sessiz kalmayı tercih etti.

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Ünlü şarkıcı Katy Perry ile dört yaşında Daisy adında bir kızı olan Bloom, dokuz yıllık birlikteliğin Perry ile nişanlanmıştı. Ayrılık haberi, 40 yaşındaki Perry'nin, arkadaşlarına ilişkilerinin bittiğini söylemesi sonrası çıkmıştı. İddiaya göre ikili arasındaki krizin temelinde yoğun iş programları ve farklı yaşam öncelikleri yatıyor.

Perry, 'Lifetimes' adını verdiği dünya turnesi kapsamında aylarca sahnede yer alırken, Bloom’un ise daha çok Londra’da vakit geçirmesi çiftin uzun süre ayrı kalmasına neden oldu. Bu uzaklık, zamanla ilişkide soğukluk ve iletişim problemleri yaratmaya başladı.