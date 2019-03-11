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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorusu bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı yeni askerlik sisteminin ardından merak edilen konuların başında geliyor. Bedelli askerlik bugün açıklanan yeni sistemle birlikte kalıcı oldu. Hulusi Akar'ın açıkladığı sisteme göre, bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına gelen zam oranına göre zamlanacak. Ücret "40 bin gösterge X memur maaşı X 6" şeklinde hesaplanacak. Bu formüle göre 2019 bedelli askerlik ücreti şöyle...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak. Bu rakam bugün 31 bin liraya denk geliyor. Ancak her yıl memur maaşına gelen zamlarla birlikte bu ücret yeniden belirlenecek.
ASKERLİK SÜRESİ KISALDI MI? BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ
Sistemde en önemli husus şunlar: Yükümlü kaynağımız var. 700 bin gencimiz her sene askerlik yaşına geliyor. Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. İhtiyaçtan fazla bedelli askerlik talebi olursa kura çekilecek. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek. Belirlenenlerin hepsi 1 ay eğitim yapacak. 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altı 5 ay kıtalarda görev yapacak. 6 ay bittikten sonra "kalmak ister misiniz" diye soracağız. İstekli olanlar 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacak. Bu süre yine komutanları değerlendirmeleri sonucunda o sözleşmeli er uzman erbaş olabilecek. Yedek astsubaylığa ise meslek yüksekokulu mezunlarına açık olacak.
Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma, bunu yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. 2 ay temel askerlik eğitimi alacak. Bu süre içinde harçlık alacak. 10 ay süreyle maaş alacak. 12 ayı tamamladığında terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirmeler uygunsa astsubaylığa geçebilecek. Yedek subaylar ise lisans ve üstü 2 ay temel eğitim alacak, 10 ay kıta görevi yapacak. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.
Burada esnek modelle geçişler var. Uzman erbaşlar gerekli kriterleri yerine getirince astsubay olabilecek. Önümüzdeki nisan ayı gibi gerçekleşecek.
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