Bedelli askerlikte yaş ve ücret netleşti. Yaş 25, ücret ise 15 bin TL olduğu açıklandı. Bedelli askerlikten faydalanacakların 15 bin TL karşılığında 21 gün askerlik yapacağı duyuruldu. Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte normal askerlik yapan binlerce askerin aklında, "normal askerlik süresi kısalacak mı?" sorusu canlandı. 12 ay olarak yapılan askerlik süresi kısalacak mı? AK Parti’li Mustafa Elitaş seçimlerden önce normal askerliğin kısalabileceğini yaptığı açıklamada ima etmişti. Yakın zamanda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama geldi. İşte bu konuya dair detaylar...

ASKERLİK SÜRESİ 9 AY MI OLACAK?

Normal askerlik süresi 15 ay iken 1 Ocak 2014 tarihinden sonra askerlik süresi 12 aya olmuştu. Kısa dönem askerlik ise 6 ay yapılmaktaydı. Bedelli askerliğin çıkmasının ardından vatadaşlar normal askerlik süresinin de düşmesini istiyor. Yeni askerlik süresinin de 9 ay olması bekleniyor. Fakat bu konu hakkında henüz resmi bir karar yok.

ERDOĞAN'DAN ASKERLİKTE YENİ SİSTEM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik Kanunu ile ilgili olarak, "Gereken hazırlığın ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız." dedi.

Yeni sistem için çalışmalar sürüyor. Profesyonel askerliğe geçiş hazırlıkları yapılıyor. Halen askerlik zorunlu ve kısa dönem 6 ay, uzun dönem 12 ay askerlik yapılıyor. Bu sürelerin kısalması gündemde.."

MUSTAFA ELİTAŞ'IN ASKERLİK SÜRESİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA NEDİR?

AK Parti’li Mustafa Elitaş seçimlerden önce şöyle ;

"750 - 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir." söylemişti.

HULUSİ AKAR'IN ASKERLİK SÜRESİ HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA NEDİR?

AK Parti’li Hulusi Akar ise şöyle;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsattı. “Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020’den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz” dedi.

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