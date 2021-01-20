Reuters

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki başkanı Yellen, Senato'nun onay oturumunda yaptığı konuşmada, ekonomik eşitsizliği azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Çin'in haksız ticaret ve sübvansiyon uygulamalarına karşı koymak için sert adımlar atacak daha güçlü bir Hazine vizyonu ortaya koydu.

Yellen Senato Finans Komitesi üyelerine, şirketler ve varlıklı kişilere yönelik vergilerin nihayetinde artırılması gerekeceğini, bu sayede Biden'in altyapı, argeye yatırım ile ABD ekonomisinin rekabet gücünü artıracak işçi eğitimi konusundaki planlarını finanse edileceğini söyledi.

Ancak Yellen vergideki artışın ABD'den 400,000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını ve

getirdiği ekonomik tahribat ortadan kalktıktan sonra yapılacağını ifade etti.

Video bağlantısıyla konuşan Yellen, Hazine bakanı olarak görevinin aşılama tamamlanana kadar ABD'lilerin pandeminin son aylarına dayanmasına yardımcı olmak ve ekonomiyi daha rekabetçi ve daha fazla istihdam yaratır hale getirmek için yeniden inşa

etmek olduğunu söyledi.

Yellen "Daha fazla önlem alınmazsa, şu anda daha uzun, daha sancılı bir resesyon riski ve daha sonra ekonomide daha uzun vadeli tahribat ile karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Yellen, pandemi yardımının vergi artışlarına göre öncelikli olacağını, ancak 2017 Cumhuriyetçi vergi indirimlerinden

yararlanan şirketler ve varlıklı kişilerin "adil paylarını ödemeleri gerektiğini" söyledi.