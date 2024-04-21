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        Haberler Televizyon Yeni bölüm tanıtım yayınlandı

        Yeni bölüm tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:54
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        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

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        #sandık kokusu
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