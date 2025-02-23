Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu, Nazan olay çıkartacak korkusuyla yaşarken Filiz, Gülnaz ile birlikte Nazan'a karşı planlar yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 23:47 Güncelleme: 23.02.2025 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Buna inanmıyorsun değil mi?"
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu, Nazan olay çıkartacak korkusuyla yaşarken Filiz, Gülnaz’la birlikte Nazan’a karşı planlar yapıyor. Ayça, Hakan’ın gitmemesi için Hasan’dan yardım istiyor ve Hakan’ı kaçırıyor. Gelin ve görümcenin giriştikleri planlar ellerine yüzlerine bulaşıyor. Nazan, Karsu’ya karşı Bora’yı kışkırtıyor. Şimdi, inanma sırası Bora’ya geçiyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

        REKLAM

        Sandık Kokusu’nun 47. Bölüm 2. Tanıtımı;

        'SANDIK KOKUSU’NUN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin ekrana gelen bölümünde, Karsu ve Bora’nın düğününe bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Çağla, Bora’yla 3 yıldır birlikte olduklarını ve 2 yaşındaki çocuğunun Bora’dan olduğunu iddia etti. Bora, Çağla’nın söylediklerini yalanlasa da Karsu’nun gözlerinden hissettiği hayal kırıklığı okunuyordu. Bora ise kendisini aklamak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için DNA testi yaptıracağını söyledi. Nazan, yeğeni Ziya ile Ayça’yı birbirine yakıştırdı ve yemeğe çıkmaları konusunda aracı oldu. Hakan’ı unutmaya çalışan Ayça, randevuyu kabul etti. Ayça’nın hayal ettiği adamdan çok farklı olan Ziya ile yemeği, Hakan’ın eski arkadaşı Burcu ile restorana girmesiyle daha da komik bir hale geldi. Kıvanç, kulübü devredip avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Bunu duyan Irmak, çok duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Bölüme damgasını vuran final sahnesinde ise Nazan’ın Çağla’yı para karşılığı tuttuğu ve DNA testiyle oynayarak çocuğu Bora’nın çocuğu olarak göstereceği ortaya çıktı. Nazan’ın bu hamlesiyle Karsu’dan kurtulmayı amaçladığı öğrenildi. Karsu’nun tüm bu planlardan haberi olup olmayacağı ve Nazan’ın amacına ulaşıp ulaşamayacağı ise izleyiciyi merak içinde bıraktı.

        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!