“BELEDİYE GELİRLERİNDE AZALMA OLMAMASI DA LAZIM”

AK Parti kaynakları, "Ticari olan belli semt ve caddelerde yüksek artış olabilir. Ama herkes için aynı oranda yüzde bin artırıyorum demek doğru olmaz" ifadesini kullandı. Emlak vergisine dair düzenleme yapılırken belediye gelirlerinin azaltılmaması da gözetilecek. Kaynaklar, belediyelerin en önemli gelir kalemlerinden birisinin emlak vergisi olduğunu kaydetti. Teklifin yeni yıldan önce TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.