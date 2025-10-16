Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni düzenlemeyle emlak vergisinde artış sınırlandırılacak: Emlak vergisi neye göre belirlenecek, masada hangi formüller var?

        Yeni düzenlemeyle emlak vergisinde artış sınırlandırılacak: Emlak vergisi neye göre belirlenecek?

        Emlak vergisinde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Arsa rayiç bedellerindeki artış nedeniyle gelecek yıl ödenecek emlak vergilerine üst sınır getirilmesi ve rayiç bedelin sınırlandırılması hedefleniyor. Şu anda masada birkaç formülün olduğu biliniyor. Peki, emlak vergisi neye göre belirlenecek, masada hangi yöntemler var?

        Giriş: 16.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:02
        1

        AK Parti, arsa rayiç bedellerindeki yükseliş nedeniyle emlak vergilerinde ortaya çıkacak aşırı artışları sınırlamak için bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifte, emlak vergisine üst sınır getirilmesi ve artışların belirli formüllerle kontrol edilmesi planlanıyor; Teklifin, yeni yıldan önce TBMM’de görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Peki, yeni düzenlemeye göre emlak vergisi nasıl belirlenecek? İşte, detaylar...

        2

        EMLAK VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME YOLDA: ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

        Yeni arsa rayiç bedelleri dolayısıyla gelecek yıl ödenecek emlak vergilerinde ortaya çıkacak yüksek artışı önlemek için harekete geçildi. AK Parti, emlak vergisinde rayiç bedele dair düzenlemenin yer alacağı bir kanun teklifi hazırlıyor. Düzenlemeyle emlak vergisinde yüksek oranlı artışları önlemek için üst sınır getirilecek.

        3

        EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

        Formüller arasında arsa birim metrekaresi artışına ya da emlak vergisine sınırlama getirmek yer alıyor. Her ilçe için bir üst sınır belirlenmesi de planlanıyor. Henüz üst sınır oranının ne kadar olacağına karar verilmedi.

        4

        KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

        Teklifin yeni yıldan önce TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

        5

        “BELEDİYE GELİRLERİNDE AZALMA OLMAMASI DA LAZIM”

        AK Parti kaynakları, "Ticari olan belli semt ve caddelerde yüksek artış olabilir. Ama herkes için aynı oranda yüzde bin artırıyorum demek doğru olmaz" ifadesini kullandı. Emlak vergisine dair düzenleme yapılırken belediye gelirlerinin azaltılmaması da gözetilecek. Kaynaklar, belediyelerin en önemli gelir kalemlerinden birisinin emlak vergisi olduğunu kaydetti. Teklifin yeni yıldan önce TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

