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        Yeni ev aldılar

        Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü çift, Bodrum'da bir ev daha aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 20:21 Güncelleme: 22.06.2024 - 20:21
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

        Müstakil villa sahibi olan çift, yine aynı site içerisinde müstakil bir villa daha satın aldı. Yeni aldıkları evde tadilat ve dekorasyon çalışmalarının olduğu görüldü.

        Yeni aldıkları lüks jeep ile evlerinden ayrılıp bir hastaneye gelen çift, oğulları Kerem’i kontrole getirdiklerini söyledi. Burak Özçivit’in hastane çıkışı elinde reçetenin olduğu ise gözlendi.

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        #Burak Özçivit
        #Fahriye Evcen
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