PKK/KCK terör örgütü üyelerinin yeni eylem planları istihbarat birimleri tarafından tespit edildi. Örgüt üyelerinin hem resmi üniforma hem de kurumlara giriş kartı ve plaka peşinde olduğu ortaya çıktı.



Enis Yıldırım'ın haberine göre, PKK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin resmi kurumlara ait üniforma ve plakaların peşinde olduğu belirlendi. İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Güvenlik güçlerinin artan operasyonlarıyla terör örgütünün her geçen gün kan kaybettiği belirtilen raporda, etkisiz hale getirilirken teröristlerin mühimmatlarının yanı sıra ve çok sayıda patlayıcı maddeye el konulduğu anlatıldı.



YENİ EYLEM ARAYIŞINDA

Maket uçaklarla ses getirici eylem denemelerinin başarısız olduğu belirtilen raporda, ağır kayıplar veren terör örgütünün yurt içinde eylem potansiyelini sürdürdüğünü göstermek ve motivasyon kaybını önlemek için, iç ve dış destekçileri nezdinde varlığını hissettirmek için yeni eylem arayışında olduğu kaydedildi. Raporda örgütün araç kundaklama ve ikinci tuzaklama bombalama yöntemlerini yeniden deneyeceği ifade edildi.

PLAKA VE KIYAFET PEŞİNDELER

PKK'lı teröristlerin hem üniforma hem de resmi plaka peşinde olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü üyelerinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait kıyafet, üniforma, sahte resmi araç giriş kartı ve sahte kimlik temini için çaba harcadığı belirtilerek, alınması gereken tedbirler sıralandı. Dedektör ve bomba imha uzmanı köpeklerin kullanılması istendi.