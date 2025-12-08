Yeni Fed Başkanı seçiliyor! Yeni Fed Başkanı için aday isimler kimler?
Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin 2026 Mayıs itibarıyla tamamlanmasına ilişkin geri sayım başlarken, ABD Hükümeti aday isimlerle görüşmeler devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, bir ismi öne çıkarırken, yeni Başkanın yeni yıldan açıklanacağını ifade etti. Peki, yeni Fed Başkanı için adaylar kimler?
Hâlihazırda Fed Başkanlığı görevini yürüten Jerome Powell’ın Mayıs 2026’da görev süresinin dolacak olmasıyla birlikte, yeni başkanın kim olacağına ilişkin süreç giderek netleşiyor. ABD Hazine Bakanı Bessent, aday isimlerle temasların sürdüğünü kamuoyuyla paylaşırken, ABD Başkanı Donald Trump da bazı değerlendirmelerde bulunarak belirli bir ismi “Fed başkanlığı için güçlü bir aday” olarak tanımladı. Peki, yeni Fed Başkanı için adaylar kimler?
FED BAŞKANI POWELL'IN GÖREV SÜRESİ BİTİYOR
2018 yılından bu yana Fed Başkanı olarak görev yapan Jerome Powell'ın görev tarihi Mayıs 2026 itibarıyla sonlanıyor.
FED BAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ İSİMLER ADAY?
Geçen ay Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen ABD Hazine Bakanı Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıralamıştı.
TRUMP BİR İSME İŞARET ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "potansiyel başkanı" olarak tanımladı.
Trump, Beyaz Saray'da, "Trump hesabı" olarak adlandırılan, 18 yaş altındaki çocuklara yönelik yatırım hesaplarına ilişkin yaptığı açıklama sırasında katılımcılara teşekkür ederken Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti.
Hassett'in adını söylemeden önce Trump, "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin." ifadesini kullandı.
YENİ FED BAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiride bulunarak, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Trump, “Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız” diye konuştu.