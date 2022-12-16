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Yeni filminde "Jigolo" karakterini oynayacak! Çağatay Ulusoy'un yeni imajına yorum yağdı

Yakışıklılığının yanı sıra başarısıyla da adından söz ettiren Çağatay Ulusoy yeni porjesiyle bomba gibi geri dönüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Netflix'te boy gösterecek. Yeni filmiyle hayranlarını heyecanlandıran Ulusoy, "Centilmen" dizisinde jigolo karakterine hayat verecek. Jigolo rolü için imaj değişikliği yapan yakışıklı oyuncu imaj değişikliğine giderken son hali ise gündeme bomba gibi düştü.

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  • Yeni filminde "Jigolo" karakterini oynayacak! Çağatay Ulusoy'un yeni imajına yorum yağdı

    Rol aldığı her projede adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, yeni bir filmle geri dönüyor. Canlandırdığı karakterler için imaj değiştiren başarılı oyuncu izleyenlerin takdirini topluyor. Yeni filmiyle gündeme gelen Çağatay Ulusoy, Onur Bilgetay'ın yönetmenliğindeki "Centilmen" dizisinde jigolo karakterine hayat verecek. Filmde jigoluyu oynayacak olan Çağatay Ulusoy'un yeni imajı ise dikkat çekti.
  • Yeni filminde "Jigolo" karakterini oynayacak! Çağatay Ulusoy'un yeni imajına yorum yağdı

    Her projesinde bambaşka bir imaja bürünen Ulusoy'un, ünlü oyuncu Lale Başar ile fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafın ardından Çağatay Ulusoy'a yorum yağdı.
  • Yeni filminde "Jigolo" karakterini oynayacak! Çağatay Ulusoy'un yeni imajına yorum yağdı

    Hayat verdiği birçok projede tarz değişikliğine giden Çağatay Ulusoy, yeni projesi için de imajını değiştirdi. Ulusoy'un son hali, magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayranları ise beğenenler ve beğenmeyenler olarak ikiye ayrıldı.
  • Yeni filminde "Jigolo" karakterini oynayacak! Çağatay Ulusoy'un yeni imajına yorum yağdı

    Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.
  • Yeni filminde "Jigolo" karakterini oynayacak! Çağatay Ulusoy'un yeni imajına yorum yağdı

    Çağatay Ulusoy'un yeni imajını görenler oyuncuyu Arda Kural'a benzetti.

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