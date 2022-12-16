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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!

Netflix platformunda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran İspanyol dizisi La Casa de Papel'de Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun plajda verdiği beyaz etekli pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!

    İspanyol dizisi La Casa de Papel, dünyada da fırtınalar estirdi. Dizi içerisinde Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderiler ile dikkatleri üzerine çekti.
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!

    Ursula oyunculuğunun yanında aynı zamanda "We Are Water" (Su Biziz) isimli kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunun destekçisidir.
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!

    Instagram'da 23 milyon takipçisi olan Ursula Corbero, yayınladığı beyaz etekli gönderileriyle sosyal medyada fırtınalar estirdi.
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!

    İşte Ursula Corbero'nun sosyal medya hesabında yayınladığı gönderiler...
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!
  • La Casa de Papel'in Tokyo'su pozlarıyla büyüledi! Ursula Corbero'nun beyaz etekli gönderileri viral oldu!

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