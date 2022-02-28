Honda’nın ilk olarak 1998 yılında satışa sunduğu kompakt SUV modeli HR-V'nin üçüncü jenerasyonu, Japon markanın e:HEV logosu taşıyan 3’üncü modeli olarak yollara çıkıyor.

Yüzde 100 elektrikli araç sürüşüne yakın deneyim sunan ve markanın C segmentindeki ilk hibrit modeli olan HR-V e:HEV, 650 bin TL’den başlayan fiyatlarla 5 Mart 2022 tarihinde satışa sunulacak.

Honda HR-V e:HEV için düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda’nın 2050 ‘karbon nötr’ hedefi ve hibrit teknolojisinin öncüsü olma sorumluluğu ile çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "B ve D segmentinden sonra C segmentindeki yeni hibrit modelimiz HR-V e:HEV ile de bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Genişleyen hibrit ürün gamımız ile Türkiye hibrit pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

HEDEF 3 BİN ADET SATIŞ RAKAMI

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de, en önemli odak noktaları olan elektrifikasyon stratejisi kapsamında yeni bir adım ile yıla başladıklarını kaydederek, "SUV segmentinin Türkiye otomobil pazarında yüzde 43’lük bir orana sahip olduğunu ve sedan segmenti satışlarını bile geçtiğini göz önüne aldığımızda yeni HR-V’nin oldukça önemli başarılara sahip olacağını öngörüyoruz. Yıl içinde 3 bin adet HR-V e:HEV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kılıçer, pazar tahmini ile ilgili olarak da konuştu. Binek otomobil pazarının geçen yıla paralel gelişeceğini söyleyen Kılıçer, "Şartlar el verirse 2022 de 550 bin adetlik otomobil pazarı görürüz. Tüm projeksiyonlarımızı döviz kurlarının mevcut seviyelerde dengelenmesi ihtimaline göre yaptık. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle işin nereye varacağını öngörmek zor, döviz kurlarında yükseliş olursa bunun fiyatlara etkisi kaçınılmaz olacaktır. Şuan ki şartlar altında pazar tahmininde bir güncelleme yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Kılıçer, Honda'nın hedefinin ise yüzde 5 pazar payı almak olduğunu açıkladı.

'FAİZLER DÜŞÜK OLSA BDDK KARARI PAZARA OLUMLU YANSIYABİLİRDİ'

BDDK'nın taşıt kredilerinde yaptığı güncellemenin pazara etkilerini de değerlendiren Kılıçer, "Faizler düşürülmüş olsaydı BDDK'nın yaptığı değişikliğin pazara olumlu yansıyacağını söyleyebilirdik, fakat bankaların kredi iştahının azaldığını görmekteyiz. Faiz oranları düşerse tüm sektöre yarar, faizler aynı kalırsa pazara çok fazla yansımaz. Honda olarak anlaşmalı finans kuruluşları ile özel kampanyalar yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kılıçer, 2022 de pazardaki filo satışlarının önceki yıllara göre daha çok olacağını da öngörüsünü de paylaşarak, "Bu yıl pazarın yüzde 25'inin filo satışlarından oluşacağını tahmin ediyoruz. Honda'nın hedefi ise satışların yüzde 5'inin filo olması" şeklinde konuştu.

ONLINE SATIŞ SÜRECİ BAŞLATACAK

Öte yandan, Honda Türkiye’de 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile başkanlık görevini devralacak olan Satoru Yamada da, Honda Türkiye’nin 2022 yılı boyunca dijitalleşme alanında önemli adımlar atacağının altını çizdi. Yamada, "Müşteri deneyimi bizim için çok önemli. Dolayısıyla müşteri deneyimlerini dijital ortamlara da geliştirerek taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu kapsamda, markanın Jazz modeli için Mart ayında online satış sürecinin başlayacağını belirtelim.

SADECE HIBRIT OLARAK SATILIYOR

Yenilenen HR-V'nin, öncüsüne kıyasla coupe SUV esintilerine sahip bir modele dönüştüğü görülüyor. Hatta, otomobilin 4 bin 340 mm'lik uzunluğu, bin 170 mm'lik genişliği, bin 582 mm'lik yüksekliği göz önüne alındığında, tasarımı ve hibrit motoru haricinde ölçüleri ile de doğrudan Toyota C-HR'ı kendine rakip olarak belirlediği söylenebilir.

Yeni HR-V, 1.5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve elektrikli olarak güçlü iki ayrı motora sahip olan hibrit güç-aktarma sistemi ile elektrikli sürüş deneyimine olanak tanıyor. Aracın hibrit sistemi 131PS (96 kW) güç ve 253 Nm tork üretiyor. Verilen bilgiye göre, HR-V 5.4 lt/100 km (WLTP) tüketirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 10.7 saniyede tamamlıyor.

Otomobilde, 'Honda SENSING' olarak adlandırılan güvenlik teknolojilerinin yanı sıra, Akıllı Giriş, premium ses sistemi, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı koltuklar ve ısıtmalı direksiyon simidi gibi donanımlar da sunuluyor.

Sadece hibrit olarak satışa sunulan yeni nesil HR-V e:HEV'nin Advanced donanımı 650 bin TL ve Style donanım seçeneği ise 685 bin TL satış fiyatıyla bayilerde yerini almış durumda.