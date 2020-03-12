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Güney Koreli üretici Hyundai, yeni Elantra'nın ilk görüntülerini paylaştı. Markanın en çok satılan modellerinden biri olan otomobilin yedinci nesliyle 2021'de satışa çıkması planlanıyor.

İlk kez yollara çıktığı 1990 yılından bu yana tüm dünyada 13.8 milyon adet satılan Elantra yeni nesli ile birlikte, 'Parametrik Dinamik' adı verilen tasarım kimliğine geçiyor. Aracın dünya lansmanının ise 17 Mart’ta Hollywood'da yapılacağı bildirildi.

Hyundai'nin yeni model araçlarında uygulaması beklenilen 'Parametrik Dinamik' tasarım dilinin, tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geldiği kaydediliyor. Ayrıca, dört kapılı coupe formundaki aracın, sade ve sportif çizgileri sahip olduğu belirtiliyor.

Otomobilin yeni platformunun da Elantra’yı daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir görünüme kavuşturduğu bilgisi verilirken, yeni tasarım dili birlikte ise araç üzerinde üç ana hattın bulunduğu ifade ediliyor.

Buna göre, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişlerin aracın dinamizmini ön plana çıkardığı açıklanıyor.

Sürücü odaklı kokpite sahip otomobilin, yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler ile satışa sunulacağı bildirildi.