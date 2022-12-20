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Haberler Otomobil
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Yeni Hyundai Kona'nın üzerindeki örtü kalktı

Hyundai, B-SUV modeli Kona'nın ikinci neslinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleri ile satın alınabilecek model, artan boyutları ile dikkat çekiyor

Yeni Hyundai Kona'nın üzerindeki örtü kalktı
HABERTURK.COM

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, kompakt SUV modeli Kona'nın ikinci neslinin ön gösterimini yaptı.

Önceki jenerasyona göre daha büyük boyutları ile dikkat çeken B-SUV, satıldığı pazara göre farklı motor seçenekleri sunacak.

Buna göre, tamamen elektrikli başta olmak üzere, hibrit ve içten yanmalı motor opsiyonlarına sahip olacak yeni Kona, markanın sportif görünüm sunan donanım paketi 'N Line' ile de tercih edilebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, uzunluğu 4 bin 355 mm'ye çıkarılan otomobilin yine önceki modele göre genişliği 25 mm ve dingil mesafesi de 60 mm arttı.

YENİ TASARIM DİLİNİ YANSITIYOR

Markanın yeni tasarım dilini de yansıtan ikinci nesil Kona'da, ön kısmı boydan boya saran LED şerit dikkat çekiyor. Hatırlanacak olursa, Hyundai bu tasarım öğesini ilk olarak MPV modeli Staria'da kullanmıştı.

İç mekanı elden geçirilen otomobilde, 12.3 inçlik çift geniş ekranlar ve kayan kokpit tasarımı, ambiyans aydınlatması, orta konsoldan direksiyon arkasına taşınan vites kolu yenilikler dikkat çekiyor.

Hyundai, yeni Kona ilgili daha fazla detayı ise gelecek aylarda açıklayacak.

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