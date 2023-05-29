Yeni kabine üyesi olacak bakanlar, bakanlıktan ayrılacaklar veya başka bakanlığa geçecek olanlar kabinenin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Cumhurbaşkanı yemin törenin ise YSK tarafından kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç Haziran ayının ikinci haftasına kadar gerçeklemesi bekeniyor.