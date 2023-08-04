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2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten atandı. 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.