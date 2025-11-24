Yeni karma sergi: 'İyileştiğim Yer'

RS Sanat Alanı; M. Kıvanç Gökmen küratörlüğünde gerçekleşen “İyileştiğim Yer” sergisiyle, modern bireyin var olma, iyi olma ve iyileşme hâline odaklanan çok katmanlı bir üretim alanı öneriyor. Teşvikiye’de yer alan Nişantaşı Koru’da 29 Kasım – 14 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi; tasarım ve pratik süreçleri açısından farklı izlekler sunan sanatçılar Ahmet Duru, Asaf Erdemli, Bedran Tekin, Ceylan Dökmen, Emrah Yücel, Gönül Nuhoğlu, Haşime Altaylı, İrfan Erdal ve İsmet Doğan’ın çalışmalarını bir araya getiriyor.

Sergi; kişinin etrafında olup bitenlere karşı vicdanını ve aklını nasıl çalıştırdığına dikkat çekiyor; bireyin kolektif hareketlerden giderek uzaklaşıp, kendi “gemisini yürütme” derdindeki bir uyum makinesine dönüşebildiğini öne sürüyor.

RS Sanat Alanı kurucusu Filiz Yılmaz, sergiyi şu sözlerle tanımlıyor: “İyileştiğim Yer’, sanatçıların üretim sırasında yarattıkları o kırılgan ama güçlü iyileşme alanını izleyiciye açan seçkin bir durak bizim için. Uzun süren hazırlıkların ardından şekillenen bu sergi, iyileşme ihtimalini hatırlatarak izleyiciyi kendi iç yolculuğuna çağırıyor.”

Eserlerin ortak diline göz atıldığında, artık doğru olanı yapma idealinden uzaklaşıp, etrafındaki her türlü somut ve soyut ‘şey’e fayda özelinde bakan bir topluluktan söz ediliyor. Artık toplum olmaktan çıkıp sadece bir topluluk haline gelen bu insan grubu, ‘önce ben’ diyen bir bencillik içerisinde görülüyor. Artık her şey sağladığı faydaya göre tercih ediliyor veya terk ediliyor. Sergi, izleyiciye aynı anda bir dizi temel soru yöneltiyor: - Bizi var eden doğayı, gündelik konforumuz uğruna ne kadar terk edebiliriz? - Vicdanı ve ruhaniyeti, çıkar ilişkilerimize göre nereye kadar eğip bükebiliriz? - Sosyoekonomik şartların zorladığı dönemlerde, popüler kültürün yüzeysel “iyi hisset” söylemlerine kapılmadan, aklın ve mantığın açtığı diyalektik süreçlere hâlâ inanıyor muyuz? - Günü mü kurtarıyoruz, yoksa gerçekten çözüm mü üretiyoruz? - Düşünürken gerçekten özgür müyüz, yoksa yalnızca özgür olduğumuzu mu sanıyoruz? Küratör M. Kıvanç Gökmen, bu sorular ve önermeler eşliğinde, sergi aracılığıyla statik ve kesin bir sonuca varmaya çalışan koşullu süreçlerin dışına çıkmayı deniyor.