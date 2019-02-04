Devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı kulüple anlaşan Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için Beşiktaş kulübü, yarın resmi imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu’nun da katılacağı imza töreni, Vodafone Park’ta 14.00’te başlayacak.