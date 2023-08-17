Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!

        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!

        Peru'da keşfedilen bir yılan türüne usta oyuncu Harrison Ford'un adı verildi. Ford'un adı daha önce karınca ve örümceğe verilmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Peru ve ABD'den araştırmacılar kısa süre önce Peru'daki And Dağları'nda 40,64 santimetre uzunluğunda yeni bir yılan türü keşfetti.

        Yılana, Indiana Jones ve Yıldız Savaşları'nın efsanevi oyuncusu Harrison Ford'dan yola çıkılarak 'Tachymenoides harrisonfordi' adı verildi.

        Conservation International adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, yılanı keşfeden ekibin Ford'un çevre savunuculuğuna olan bağlılığını takdir etmenin bir yolu olarak bu isme karar verdiğini paylaştı.

        Haberi yorumlayan 81 yaşındaki yıldız, bir başka ürpertici sürüngenin ismine ilham kaynağı olması nedeniyle esprili bir açıklama yaptı.

        "BİLİM İNSANLARI BENİM ADIMI VERİP DURUYORLAR"

        Ford, "Bilim insanları bu canlılara benim adımı verip duruyorlar ama bunlar hep çocukları korkutan türler oluyor. Anlamıyorum. Boş zamanlarımı kanaviçe işleyerek geçiriyorum. Fesleğenlerime ninniler söylüyorum" dedi.

        Ünlü aktör ayrıca "Vahşi dünyamız hakkında hala öğrenecek çok şey olduğunu ve insanların inanılmaz derecede geniş bir biyosferin küçük bir parçası olduğunu hatırlatıyor" diye devam etti.

        ZARARLI DEĞİL

        Öte yandan 'Tachymenoides harrisonfordi'nin insanlara zarar vermediği belirtildi.

        Yeni keşfedilen bir örümcek (Calponia harrisonfordi) ve karınca (Pheidole harrisonfordi) türüne Ford'un ismi verilmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Harrison Ford
        #Harrison Ford yılan
        #yeni keşfedilen yılan türü
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        Baba ile oğlu ölüm ayırdı!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Mersin'den yine acı haber! Bu sefer 2 kız kardeş!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Eski erkek arkadaşı intikam için özel görüntülerini ifşa etmişti: Rekor tazminat!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        Normalin 11 derece üstünde
        Normalin 11 derece üstünde
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı