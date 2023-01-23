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Haberler Emlak Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
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'Yeni konut' kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni Konut Finansman Programı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife göre, gerçek kişi için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının yüzde 30’unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konulacak ve kamu bankasına ödenek aktarılacak.
Daha önce satılmamış ve yüklenici firma mülkiyetinde olan konutlar ile henüz başlamamış veya devam eden konut projelerinden konut edineceklere sağlanacak konut finansmanlarına katkı sağlanabilecek.

Konut satış bedeli üzerinde yüzde 5 katkı payı yüklenici firma hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansman sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.

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