Yeni Malatyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbul temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Atakan Çankaya ve 84'te Andre Gray kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük 56 puana yükseldi. Henüz puanla tanışamayan Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.