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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Yeni Malatyaspor: 0 - Ümraniyespor: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Yeni Malatyaspor: 0 - Ümraniyespor: 5 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:38
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        Ümraniyespor, Malatya'da gol oldu yağdı
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.

        Stat: Yeni Malatya

        Hakemler: Burak Olcar, Okan Taşköprü, Oğuzhan Kocaçoban

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Talha Garip (Dk. 46 Enes Savucu), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Emircan Bayrakdar, Furkan Söyler (Dk. 69 Metehan Ünal), Enes Nas, Muhammet Emir Ulusoy (Dk. 69 Eray Şişman), Halil İbrahim Atcı (Dk. 82 Osman Katipoğlu), Umut Taniş

        Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Glumac , Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül, Emre Kaplan (Dk. 46 Furkan Apaydın-Dk.57 Yusuf Sertkaya), Atalay Babacan, Serkan Göksu (Dk. 46 Mehmet Güneş), Soukou (Dk. 57 Poyraz Yıldırım), Benny (Dk. 57 Batuhan Çelik), Joao

        Goller: Dk. 17 Joao, Dk. 24 Burak Öksüz, Dk. 83, Dk. 87 Batuhan Çelik, Dk. 90+2 Poyraz Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)

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