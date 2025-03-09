Yeni Malatyaspor: 0 - Ümraniyespor: 5 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Burak Olcar, Okan Taşköprü, Oğuzhan Kocaçoban
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Talha Garip (Dk. 46 Enes Savucu), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 46 Murat Şamil Güler), Emircan Bayrakdar, Furkan Söyler (Dk. 69 Metehan Ünal), Enes Nas, Muhammet Emir Ulusoy (Dk. 69 Eray Şişman), Halil İbrahim Atcı (Dk. 82 Osman Katipoğlu), Umut Taniş
Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Glumac , Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül, Emre Kaplan (Dk. 46 Furkan Apaydın-Dk.57 Yusuf Sertkaya), Atalay Babacan, Serkan Göksu (Dk. 46 Mehmet Güneş), Soukou (Dk. 57 Poyraz Yıldırım), Benny (Dk. 57 Batuhan Çelik), Joao
Goller: Dk. 17 Joao, Dk. 24 Burak Öksüz, Dk. 83, Dk. 87 Batuhan Çelik, Dk. 90+2 Poyraz Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)