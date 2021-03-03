AHMET ÇAKAR: Malatya deplasmanları her takım için çok zordur. Malatya önemli pozisyonlar bulmamış olsa da her zaman için tehlikeli bir ekip. Önemli silahları var. Ama zirvede puanlar bu kadar yakınken Beşiktaş, İstanbul'a galibiyetle dönmek zorundaydı ve öyle de oldu.