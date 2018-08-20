Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, takım olarak ortaya koydukları mücadeleyi övdü.

Ravcı, sahalarında oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Lige Göztepe galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan Ravcı, "Hem Göztepe hem de Fenerbahçe maçını kazandığımız için son derece mutluyuz. Futbolcularımızın hepsini alınlarından öpüyorum. Başta teknik direktörümüz Erol Bulut olmak üzere teknik heyeti de kutluyorum. Takım olarak oldukça güzel bir iş çıkardık. Fenerbahçe galibiyetiyle kente çifte bayram yaşattık." değerlendirmesinde bulundu.

"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Ravcı, iyi gidişatı sürdürmek istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe maçını oyuncularımızın cesareti, karakteri, azmi ve irade gücü sayesinde kazandık. Oyuncularımız çok büyük bir mücadele örneği gösterdi ve Fenerbahçe gibi büyük bir takımı sahamızda yendik ama henüz ligin başı. İki maç kazandık ve lige iyi başladık. İnşallah bundan sonraki süreç de böyle devam eder. Eksiklerimizi tamamladığımızda, taraftarımıza çok daha iyi bir takım izleteceğiz. Ayaklarımızın yere sağlam basması, rehavete kapılmadan aynı şekilde, aynı motivasyonla devam etmemiz lazım. Çünkü henüz ligin başındayız ve oynayacağımız birçok maç var."

"SİLAHIMIZ; BİRLİK VE BERABERLİK"

Kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür eden Ravcı, tüm Malatyalıların duasını arkalarında hissederek maça çıktıklarını ve kazandıklarını ifade etti.

İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Ravcı, "(Dört büyükler), ligin lokomotifi sayılabilecek takımlardır. Ama biz de çok karakterli bir takımız. En büyük silahımız, takımdaşlık, birlik ve beraberlik. Bu özelliğimiz devam ettiği sürece her takımı yenebilecek kapasitedeyiz. Fenerbahçe de bunlardan birisiydi. 'Dört büyükler'e karşı aldığımız sonuçlar, hafta boyunca konuşuluyor. Bundan dolayı son derece mutluyuz. İnşallah galibiyetlerimiz devam edecek. Yeter ki en büyük silahımız olan birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Yenilmeyecek hiçbir takım yok." diyerek sözlerini tamamladı.



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