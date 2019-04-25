Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni Malatyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Gollü beraberliklerde tur atlayacak takım Galatasaray, galibiyetlerde ise rakibini deviren taraf olacak!

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında yarı finalde Evkur Yeni Malatyaspor'un konuğu oluyor.

YENİ MALATYASPOR: 1 - GALATASARAY: 4 (45+14' Aleksic -pen.- | 5' Linnes, 39' Feghouli, 58' ve 74' Onyekuru)
(İkinci yarı oynanıyor...)

SAAT: 20:00
HAKEM: Alper Ulusoy
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
YAYIN: A Spor

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara
YEDEKLER: Ertaç, Seth, Yiğithan, Pereira, Ahmed, Robin, Buğra, Ömer, Eren, Dia
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Badou, Donk, Feghouli, Onyekuru, Diagne
YEDEKLER: Batuhan, İsmail, Ahmet, Selçuk, Ömer, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Mitroglou, Yunus Akgün, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray kadrosunda değişiklik yaşandı. Younes Belhanda yerine Ryan Donk ilk 11’e alındı. Kostas Mitroglou ise yedekler arasında yer alacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Galatasaray, müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak.

Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak.

SARI-KIRMIZILILAR 23. FİNAL İÇİN SAHADA

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.

BU SEZONKİ 4. MAÇ

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde Malatya'daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'ndaki maç ise 0-0 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapıldı. Kayserispor maçında 11'de forma giyen Belhanda, Emre Akbaba ve Nagatomo'nun yerine Malatya deplasmanında Luyindama, Linnes ve Onyekuru görev yaptı.

Belhanda ve Nagatomo müsabaka kadrosuna alınmazken Emre Akbaba yedek kulübesinde oturdu.

BELHANDA'NIN YERİNE DONK

Maç öncesi açıklanan kadroda ilk 11'de yer alan Belhanda, karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarıldı.

Faslı oyuncu yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Donk maça başladı.

LINNES 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıktı.

Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasıyla 100. kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Bulut, Galatasaray karşısına takımını Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Guilherme, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Aleksic, Kamara 11'i ile çıkardı.

Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir, Seth, Robin Yalçın, Pereira ve Ömer Şişmanoğlu yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor maçında forma giyen ancak bu maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Akbaş da kupa mücadelesinde yer almadı.

Bu futbolcuların yerine Galatasaray karşısında Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Mina, Kamara ve Chebake şans buldu.

Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Susmuyoruz. Çocuk susar sen susma" yazılı pankartla çıktı.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamına yakınını tüketti.

Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta sağ bek için 5 isim masada!
FUTBOLBeşiktaş'ta sağ bek için 5 isim!
Ersun Yanal, Habertürk'e konuştu
FUTBOLErsun Yanal, Habertürk'e konuştu
Fenerbahçe'nin transfer listesi
FUTBOLFenerbahçe'nin transfer listesi
İşte Fatih Terim'in Malatya'daki ilk 11'i!
FUTBOLİşte Terim'in Malatya'daki ilk 11'i!
Yıllar sonra Cüneyt Çakır sürprizi!
FUTBOLYıllar sonra Cüneyt Çakır sürprizi!
Başakşehir'de Arda ve Epureanu şoku!
FUTBOLBaşakşehir'de Arda ve Epureanu şoku!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X