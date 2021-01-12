Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni MalatyasporGalatasaray maçı için geri sayım başladı. İşte büyük bir heyecanla beklenen Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı 12 Ocak Salı akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Wallace, Bülent; Acquah, Ahmed, Fofana, Adem, Kubilay; Tetteh

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne.