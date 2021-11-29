ERMAN TOROĞLU: Zakkum grubunun güzel bir parçası var: 'Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar…' Bu kısmı biz bu sene Süper lig için rahatlıkla söyleriz. Büyükler daha yarı sezon olmadan ufak ufak masadan ayrılıyor, yani şampiyonluktan. G.Saray, 'takımı gençleştiriyorum' diyor. Marsilya'ya karşı iyi de oynuyor. Fatih Terim'in yerinde olsaydım o kadroyla çıkardım. Ne oldu ilk yarı kötü bir G.Saray, bu sefer ikinci yarı o kadroya mecbur oldu.