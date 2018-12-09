Evkur Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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Mehmet Özdilek'in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan ve yenilmezlik serisi geçen hafta Bursaspor deplasmanında sonlnanan BŞB Erzurumspor, iki haftadır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip ilk yarının son dakikalarında penaltı kazandı. 44. dakikada hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterirken topun başına Jasmin Scuk geçti. Scuk hata yapmadı ve skoru 1-0'a getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve ev sahibi ekip devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Mitchell Donald, oyuna 59. dakikada giren Erkan Kaş'ın asistini gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Murat Yıldırım'ın kaptığı topta sağ kanatta gelişen atakta ceza sahasına ortasını yapan Chebake, 78. dakikada topu Eren Tozlu'yla buluşturdu. Eren düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını öne geçiren golü kaydetti.
Son dakikalarda beraberlik için yüklenen BŞB Erzurumspor'un yaptığı pas hatasında Buğra Çağıran'ın asistini gole çeviren Eren Tozlu, kendisinin iki, takımının 3. golünü kaydetti.
BŞB Erzurumspor bu sonuçla ligde iç sahada 4 maç sonra yenilgi yüzü aldı ve 15. haftayı 14 puanla kapadı. Yeni Malatyaspor ise puanını 25'e yükselterek altıncı sıraya tırmandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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