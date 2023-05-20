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Yeni Mersin İdmanyurdu, Iğdır FK ve 68 Aksaray Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi

Futbolda TFF 3. Lig'de normal sezonun son haftası sonunda 1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor, şampiyon olarak TFF 2. Lig vizesi aldı.

Yeni Mersin İdmanyurdu, Iğdır FK ve 68 Aksaray Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi
AA

Ligde gruplarda 34. hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı.

1. Grup'ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor, şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

Son hafta maçlarının ardından doğrudan play-off finali oynayacak takımlar ise 1. Grup'ta Belediye Derincespor, 2. Grup'ta Armoni Alanya Kestelspor ve 3. Grup'ta Kepez Belediyespor oldu.

Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

52 Orduspor-Amasyaspor FK: 2-1

Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Yomraspor: 5-1

Belediye Kütahyaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 4-1

Nevşehir Belediyespor-Eskişehirspor: 3-2

Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-0

İdaş Çatalcaspor-BC Group Ağrı 1970: 2-0

Edirnespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 6-2

Entegre Solar Elazığspor-Karşıyaka: 0-4

1922 Konyaspor-Hacettepe 1945: 4-1

2. Grup

Ayvalıkgücü Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 0-1

Ergene Velimeşespor-Kınay Bulvarspor: 0-1

Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Karaman FK-Orduspor 1967: 2-2

Bayrampaşa-Turgutluspor: 2-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Kuşadasıspor-23 Elazığ FK: 5-2

3. Grup

Artvin Hopaspor-Merkür Holding Erbaaspor: 2-0

Kepez Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-0

Bergama Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-3

Güneş Holding Çankaya FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler: 2-1

Niğde Anadolu FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-7

Muş 1984 Muşspor-Akhisarspor: 3-0

68 Aksaray Belediyespor-Efeler 09 Spor FK: 2-1

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