58 yıllık modelde yeni perde!

Ford, ikonik modeli Mustang'in yeni neslini tanıttı. 58 yıllık kesintisiz üretiminde 10 milyondan fazla satış rakamına ulaşan araç, Detroit Motor Show'da 5 litrelik V8 motoru ile dünyaya tanıtıldı.
Ford Motor Company CEO'su Jim Farley, "Yeni nesil Mustang'e yatırım yapmak, birçok rakibimizin içten yanmalı araç işinden ayrıldığı bir zamanda büyük bir adım" dedi.
Arkadan itişli otomobil, 6 ileri manuel ve 10 ileri otomatik şanzıman ile alınabilecek.
Coupe ve convertible karoser seçeneklerini koruyan yeni Mustang, öncüsünün çizgilerini genel olarak korurken, tasarımında devrimsel bir değişimden daha çok evrim geçirdiği izlenimi veriyor.
KOKPİT DİJİTALLEŞTİ
Otomobilin ön ve arka far grubu büyük ölçüde markanın elektrikli modeli Mustang Mach E ile benzerlik gösterirken, aracın iç mekanında ise son dönemde otomotiv endüstrisinde trend haline gelen bütünleşik ekrana yer verildiği görülüyor.
Bu ekranlar 12.4-inch dijital gösterge tablosu ve 13.2-inch multimedya ekranından oluşuyor ve Apple CarPlay ile Android Auto gibi sistemler ile uyumlu çalışıyor.
Kokpitin dijitalleşmesi ile radyo ve klima kontrolleri için fiziksel düğmelerin kaldırılması otomobil yenilikleri arasında bulunuyor.
'BUGÜNE KADAR EN ATLETİK MUSTANG'
Ford'dan yapılan açıklamaya göre, altı farklı özelleştirilebilir sürüş modu bulunan otomobilde, direksiyonun tepkilerinin öncüsüne göre daha hızlı olduğu ve şasi de yapılan iyileştirmeler ile de bugüne kadar en iyi yol tutan Mustang'in üretildiği kaydedildi.
Mustang'in baş mühendisi Ed Krenz, "Bu, şimdiye kadarki en atletik ve güven veren Mustang. İnce ayarlanmış motor, süspansiyon ve direksiyon kontrolleriyle birleştirilmiş sürüş modları sayesinde, ister otomatik ister manuel şanzıman kullanıyor olun, artık sürücülere en sevdikleri yollardan pistlere kadar her yerde en yüksek performansı verebiliyoruz" açıklamasında bulundu.
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