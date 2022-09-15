58 yıllık modelde yeni perde!

Coupe ve convertible karoser seçeneklerini koruyan yeni Mustang, öncüsünün çizgilerini genel olarak korurken, tasarımında devrimsel bir değişimden daha çok evrim geçirdiği izlenimi veriyor.

Arkadan itişli otomobil, 6 ileri manuel ve 10 ileri otomatik şanzıman ile alınabilecek.

Ford Motor Company CEO'su Jim Farley, "Yeni nesil Mustang'e yatırım yapmak, birçok rakibimizin içten yanmalı araç işinden ayrıldığı bir zamanda büyük bir adım" dedi.

KOKPİT DİJİTALLEŞTİ

Otomobilin ön ve arka far grubu büyük ölçüde markanın elektrikli modeli Mustang Mach E ile benzerlik gösterirken, aracın iç mekanında ise son dönemde otomotiv endüstrisinde trend haline gelen bütünleşik ekrana yer verildiği görülüyor.

Bu ekranlar 12.4-inch dijital gösterge tablosu ve 13.2-inch multimedya ekranından oluşuyor ve Apple CarPlay ile Android Auto gibi sistemler ile uyumlu çalışıyor.

Kokpitin dijitalleşmesi ile radyo ve klima kontrolleri için fiziksel düğmelerin kaldırılması otomobil yenilikleri arasında bulunuyor.