        Yeni nesil tehdit tanımı genişledi

        Türkiye'nin milli güvenliğinin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde (MGSB), klasik askeri tehditlerin yanı sıra devlet otoritesini, toplumsal bütünlüğü ve psikososyal yapıyı hedef alan yeni nesil risk alanlarının kapsamı genişletildi. Habertürk'ten Bülent Aydemir yazdı..

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Güvenlik bürokrasisinin üzerinde çalıştığı güncel tehdit değerlendirmelerinde; yalnızca silahlı tehditler değil, devlet-toplum ilişkisini zedeleyebilecek psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve dijital müdahale biçimleri de “milli güvenlik” perspektifiyle ele alınıyor.

        Belgede, “siyasi güce etki edebilecek hususlar” başlığı altında yer alan “Devlet Otoritesi” bölümünde; “devletin itibarını sarsma” ve “devlete olan güveni zayıflatma” faaliyetleri dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor.

        Güvenlik kaynakları, bu çerçevenin yalnızca doğrudan fiziki tehditleri değil; dezenformasyon kampanyaları, organize manipülasyon faaliyetleri, dijital propaganda ağları ve toplumsal psikolojiyi hedef alan operasyonları da kapsadığını belirtiyor.

        İÇ-DIŞ KAYNAKLI TEHDİTLER

        Belgede söz konusu faaliyetlerin “iç kaynaklı” ve “dış kaynaklı” boyutları ayrı ayrı değerlendiriliyor.

        Özellikle yabancı istihbarat servisleri, uluslararası etki ağları, dijital medya operasyonları ve Türkiye’nin uluslararası pozisyonunu hedef alan organize kampanyalar; “dış kaynaklı etki faaliyetleri” kapsamında ele alınırken, içeride toplumsal kırılganlıkları derinleştirmeye dönük girişimler de güvenlik başlıkları arasında sayılıyor.

        Güvenlik bürokrasisine göre yeni dönemde “hibrit tehdit” kavramı öne çıkıyor. Bu modelde askeri yöntemlerden çok; ekonomi, medya, sosyal medya, hukuk, sivil toplum, sokak hareketleri ve bilgi manipülasyonu üzerinden sonuç üretme yöntemleri kullanılıyor.

        “HUKUKİ BOŞLUKLARIN İSTİSMARI”

        Belgede dikkat çeken bir başka başlık ise “hukuki boşlukların istismar edilmesi” oldu. Bu çerçevede hem uluslararası hukuk hem de iç hukuk mekanizmalarının kötüye kullanılmasına ilişkin risk alanları tanımlanıyor.

        Özellikle devlet kurumlarını işlevsiz göstermeye dönük girişimler, yargısal süreçlerin manipülasyon amacıyla kullanılması, uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine sistematik kampanyalar yürütülmesi ve hukuki alanların siyasi baskı aracına dönüştürülmesi; güvenlik perspektifi içinde değerlendiriliyor.

        Kaynaklar, bu yaklaşımın “hukukun askıya alınması” değil; hukuk sisteminin organize biçimde istismar edilmesine karşı devlet refleksinin güçlendirilmesi amacı taşıdığını ifade ediyor.

        KAMU HİZMETİNİ HEDEF ALAN GİRİŞİMLER

        Belgede “Temel Kamu Hizmetleri” başlığı altında da kritik değerlendirmeler yer alıyor. Enerji, ulaşım, sağlık, haberleşme, belediye hizmetleri, lojistik ağlar ve kamu altyapılarını hedef alan engelleme girişimleri ile bu alanların organize biçimde istismar edilmesi; milli güvenliği etkileyebilecek riskler arasında sayılıyor. Özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte siber saldırılar, veri manipülasyonu, kritik altyapılara yönelik sabotaj girişimleri ve kamu hizmetlerini aksatmaya dönük organize eylemler; güvenlik birimlerinin yakın takibinde bulunuyor.

        MİLLİ ÇALIŞMALARI KÖTÜLEME

        Belgede yer alan bir diğer dikkat çekici unsur ise “milli çalışma ve gayretleri kötüleme” ifadesi oldu.

        Savunma sanayii, enerji bağımsızlığı, teknoloji yatırımları, yerli üretim kapasitesi ve stratejik devlet projelerine yönelik sistematik itibarsızlaştırma faaliyetlerinin; yalnızca siyasi tartışma kapsamında değil, aynı zamanda stratejik etki operasyonu boyutuyla değerlendirildiği ifade ediliyor.

        Kaynaklar, burada eleştirinin değil; organize biçimde “milli kapasiteyi çökertme” amacı taşıyan koordineli kampanyaların hedef alındığını vurguluyor.

        TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA VE SOKAK HAREKETLERİ

        Belgede iç tehdit başlıkları arasında; “toplumsal kutuplaşma oluşturma”, “toplumsal huzursuzluk çıkarma”, “çatışma ortamı oluşturma”, “sivil itaatsizlik hareketleri” ve “sokak olaylarını tetikleme” unsurları da yer alıyor. Güvenlik kaynakları, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan provokatif içeriklerin, kimlik temelli ayrışmaların ve kitle psikolojisini yönlendirmeye dönük organize kampanyaların yeni dönemin temel risk alanlarından biri olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

        Bu kapsamda güvenlik bürokrasi; toplumsal olayların spontane mi yoksa organize yönlendirmeler sonucu mu geliştiğine ilişkin çok boyutlu analizler yapıyor.

        ALGI MÜHENDİSLİĞİ VE PSİKOLOJİK OPERASYONLAR

        Belgenin “psikososyal ve kültürel güce etki edebilecek hususlar” bölümünde ise “algı mühendisliği” ve “propaganda faaliyetleri” başlıkları öne çıkıyor. Özellikle dijital medya çağında bilgi manipülasyonu, deepfake içerikler, sosyal medya bot ağları, psikolojik yönlendirme kampanyaları ve kamuoyunu etkilemeye dönük organize dezenformasyon faaliyetleri; milli güvenlik konsepti içinde değerlendiriliyor.

        Güvenlik kaynaklarına göre devletin yeni güvenlik yaklaşımı artık yalnızca sınır güvenliğine değil; “zihin güvenliği”, “toplumsal dayanıklılık” ve “kurumsal güven” alanlarına da odaklanıyor. Yeni güvenlik perspektifinde; dijital çağın hibrit tehditleri, klasik güvenlik anlayışının merkezine yerleşmek zorunda…

        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
