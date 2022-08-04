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Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un biyografisi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden alınması sonucu gözler yeni ÖSYM Başkanı'nın kim olacağına çevrilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı sonucunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Son dakika haberinin ardından "Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir?" sorusu yanıtını arıyor. İşte detaylar...

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  • Yeni ÖSYM Başkanı belli oldu! Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir? Resmi Gazete yayımladı: ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy'un biyografisi

    Son dakika haberine göre, 4 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy'un atanmasına ilişkin kararı yayımlandı. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi  Matematik Bölümünde tamamlayan Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy biyografisi...
  • Yeni ÖSYM Başkanı belli oldu! Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir? Resmi Gazete yayımladı: ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy'un biyografisi

    YENİ ÖSYM BAŞKANI BELLİ OLDU!

    Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı. ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy getirildi.
  • Yeni ÖSYM Başkanı belli oldu! Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir? Resmi Gazete yayımladı: ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy'un biyografisi

    PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

    Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı. Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

    Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor. 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

     

     

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