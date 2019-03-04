Yeni santrforlar bekleneni veremediler!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadroya kattığı Mbaye Diagne ve Kostantinos Mitroglou, beşer resmi maçta birer golde kaldı. Sezonun ilk yarısında ortalama 76 dakikada bir gol atan Diagne, Galatasaray'da 201 dakikada bir gol buldu. Galatasaray'da bu sezon santrforda forma giyen Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Diagne ve Mitroglou toplamda 13 gole imza atarken geçen sezon 24. hafta itibarıyla 24 golü olan Gomis'in performansını yakalayamadı