Yeni şarkısının müjdesini verdi

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ziynet Sali, yeni şarkısının da müjdesini verdi.

Ziynet Sali, 13 Haziran’da dinleyiciyle buluşacak olan 'Bir Garip Olur İçim'i ilk kez sahnede seslendirdi. Şarkı, orijinali 1980 yılında Nil Burak tarafından seslendirilen ve sözleri Ülkü Aker’e ait olan klasik bir eser.

Ziynet Sali’ye bu özel şarkıda, eserin ilk yorumcusu Nil Burak da eşlik etti. Aynı sahnede buluşan iki Kıbrıslı sanatçı, seyircilere nostaljik ve duygusal anlar yaşattı. Nil Burak, sahneden Sali’ye övgüyle seslenerek; “Sen de sahnenle, repertuvarınla harika bir gece yaşattın bize” dedi.

Ziynet Sali’yi bu özel gecede anne ve babasıyla kardeşleri de yalnız bırakmadı. Gecenin en renkli anlarından biri ise “Jr. Ziynet”in sahneye çıkarak eşlik etmesi oldu.