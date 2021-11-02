Yeni sezonda ENKA Sanat'ta 'çok şey var'

ENKA Sanat, yeni sezonu 9 Kasım’da opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke’nin hayata geçirdiği çok özel bir proje ile açıyor. Biraz sohbetli, bolca müzikli, şiirlerden şarkılara bir yolculuk sunan Şair Şarkıları’nda ikiliye REDD grubunun solisti Doğan Duru eşlik edecek.

Cihat Aşkın ve Cana Gürmen “Atatürk’ü Düşünmek” resitali için bir araya geliyor

Günümüzün önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ile piyanist Cana Gürmen, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde çok özel bir resitalde bir araya geliyor. Sanatçıların, Schubert’ten Ulvi Cemal Erkin’e çok özel bir repertuar seslendireceği Atatürk’ü Düşünmek resitali, bir Selanik Türküsü olan ve düzenlemesi Cihat Aşkın’a ait Bülbülüm Altın Kafeste ile son bulacak.

ENKA Sanat, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ı 15 Kasım’da bir kez daha sahnelerinde ağırlayacak. Sanatçı bu çok özel resitalde, dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanındığı Ahmed Adnan Saygun’un yanı sıra, Frédéric Chopin’den Joseph Haydn ve Felix Mendelssohn-Bartholdy’den eserler de seslendirecek.

ENKA Sanat, Yıldız Kenter’i “Ben Anadolu” ile anıyor

ENKA Sanat, 2019 yılında aramızdan ayrılan Yıldız Kenter’i, 16 Kasım akşamı Güngör Dilmen’in klasikleşmiş eseri Ben Anadolu ile anıyor. Anadolu topraklarının özünü oluşturan; toprakla, ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar, bu kez Ayça Bingöl’ün yorumunda vücut bulacak.

ENKA Oditoryumu 23 Kasım’da, son dönemin dünya çapında en önemli oyunlarından biri olarak görülen, Afife Tiyatro Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödüllü Şerif Erol ve En İyi Kadın Oyuncu Ödüllü Özlem Zeynep Dinsel’in bulunduğu Baba oyununa ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin en başarılı müzisyenlerinden İlhan Şeşen ile şair, yazar, tiyatrocu, araştırmacı ve ayrıntı ustası Sunay Akın, Aşk Şarkıları ve Öyküler için 26 Kasım’da bir araya geliyor. ENKA Oditoryumu’nda etkileyici sevda öyküleri ve aşk şiirleriyle sahne alacak Sunay Akın’a, aşk şarkılarının en sevilen yorumcularından İlhan Şeşen eşlik edecek.

27 Kasım Cumartesi günü ise “Ortak Yapım” projesi kapsamında İstanbul Tiyatro Festivali’nin yapımcılığını üstlendiği Beni Sakın Yumruklardan, festivalin ardından ilk kez ENKA Oditoryumu’nda seyirciyle buluşacak.

Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar ilk kez ENKA Oditoryumu sahnesinde

Türkiye'nin en genç caz piyanisti Hakan Başar, 30 Kasım’da ENKA Oditoryumu'nda ilk kez sahne alacak. Kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman’ın eşlik ettiği Hakan Başar Trio, jazz, blues, latinjazz, souljazz, gospel ve post bop tarzı parçalarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.

Şahika Tekand’ın yazdığı ve yönettiği, Yiğit Özşener’in oynadığı Studio Oyuncuları’nın yeni oyunu Aşınma, 7 Aralık’ta ENKA Oditoryumu’nda olacak. 14 Aralık’ta ise sezonun son gösterisi olarak, ENKA Sanat’ın Yapım Sponsoru olduğu, Türk Tiyatrosu’nun ulu çınarı Genco Erkal’ın sanat hayatını ele alan Genco belgeseli bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.