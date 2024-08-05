Skoda'nın 2016 yılından bu yana yollarda olan SUV modeli Kodiaq, ikinci nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu.

D-segmentte yer alan Çek markanın SUV modelinin Türkiye lansmanı, önceki günlerde Bozcaada'da düzenlendi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, 2024'te Kodiaq'ın önceki neslinde 1500 adet sattıklarını bildirerek, yılın geri kalan döneminde ise yeni nesil Kodiaq'tan 2 bin adet satmak istediklerini aktardı.

Markanın toplam satış hedefi ile ilgili de konuşan Başar, "Marka olarak satış hedefimiz yıl sonu için 45 bin adet. Pazar payı hedefimiz de geçen yılki yüzde 4.4’lük payı iyileştirmek. Bizim önceki aylarda yaptığımız yıl sonu tahminleri değişmedi, sadece binek otomobil satışlarının 850 bini bulabileceğini, toplam pazarın da 1 milyon adedi aşabileceğini öngörüyoruz. Yılın geri kalan kısmı daha zor geçecek gibi görünüyor, markalar kampanyalar ile elini taşın altına koymak durumunda " dedi.

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385 MİLYON LİRALIK ŞARJ AĞI KURUYOR

Zafer Başar, Skoda'nın elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirmeden önce, kendi şarj ağlarının kurulumunu tamamlayacaklarını da bildirdi.

Başar, "Elektrikli araçlar konusunda altyapımızı kurmadan getirmek istemedik ve öteledik. Aracın elektrikli menzilini uzatma şansımız yok, fakat zaman meselesini çözebiliriz. Bu kapsamda tüm markalar için şarj ağı istasyon ağı kuracağız, bunları sadece bayilere değil, kamuya açık alanlara da kuracağız. Elektrikli otomobillerde stratejik planımız bu şekilde, DC istasyonlar kuracağız, mobil şarj istasyonları üzerinde de çalışıyoruz" bilgisi paylaştı.

Şuan için 10 bayide şarj istasyonlarının kurulduğunu kaydeden Zafer Başar, "Bu iş için bayi başına 7 milyon TL bir yatırım tutarı bulunuyor, Türkiye'nin 7 bölgesinde 55 adet DC istasyon kuracağız. Trafik yoğunluğu olan AVM'ler ile de görüşüyoruz. Tüm bu çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Biz bu çalışmayı yaparken, neyi farklı yapabiliriz sorusunun karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü artık her marka elektrikli otomobil sunuyor, bizim cihazlarımız 24 saat boyunca hizmet verecek. Elektrikli araç satışını korkulan bir alan olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu proje ile Skoda dünyası içinde Türkiye’nin örnek olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM ELEKTRİKLİ MODELLER 2025'TE GELİYOR Edindiğimiz bilgiye göre, markanın yüzde 100 elektrikli modelleri Enyaq ve Elroq 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. Bu tarihe kadar, Skoda'nın Türkiye'deki şarj altyapısı da kurulmuş olacak. 2026 ise Kamiq modeli boyutlarında yeni bir elektrikli model satışa sunulacak, ayrıca 7 koltuklu yeni bir modelin de ilerleyen dönemde tanıtılacağını belirtelim. PLUG-IN HIBRITTE AVANTAJ OLMAYABİLİR Öte yandan, Skoda'nın yeni Kodiaq modelinin Türkiye'de henüz satılmayan plug-in versiyonu, yapılan son düzenleme ile yüzde 80 yerine artık yüzde 30 ÖTV dilimine girebiliyor. Bu kapsamda, Skoda Türkiye yetkilileri bu otomobilin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Fakat, Avrupada içten yanmalı motorlu versiyona göre plug-in versiyonların yüzde 15-20 kadar daha pahalı olması, bu otomobilin yüzde 30 ÖTV için üst sınır olarak belirlenen 1 milyon 350 bin TL'lik matrah değerine yaklaştığını gösteriyor.