Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Japonya menşeili Toyota, Türkiye'deki hibrit ürün gamını iki yeni modelle genişletti. Pek çok otomobil tutkunu, E segment sedan modeli Camry Hybrid ile SUV modeli RAV4 Hybrid'in fiyatını araştırmaya başladı.

Peki, Japon hibritlerin fiyatı belli oldu mu? Japon hibrit otomobillerin fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

CAMRY HYBRID ÖZELLİKLERİ

Kendi kendini şarj edebilen hibrit versiyonu ile E segmentinde yer alan Camry'nin, ilk üretildiği 1982’den bugüne kadar 100’den fazla ülkede 19 milyon adedin üzerinde satış adedine ulaştığı bilgisi verildi.

Türkiye'de 2.5 litrelik hibrit motoruyla satışa sunulan otomobil, 218 beygir güç üretiyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 4.3 litre olarak açıklanıyor.

RAV4 HYBRID ÖZELLİKLERİ

5’inci jenerasyon ile satışa sunulan RAV4 Hybrid'de Camry'deki gibi 2.5 litre hibrit motor ile donatılmış durumda. 4 tekerlekten çekişli olarak satılacak RAV4'ün, 0'dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaştığı ve yakıt tüketiminin de 4.5 litre olduğu bilgisi paylaşıldı.

YENİ TOYOTA HİBRİT OTOMOBİLLERİN FİYATI KAÇ TL?

Camry Hybrid'in fiyatı 479 bin TL olarak açıklanırken, RAV4 Hybrid'in ise 336 bin TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini alacağı bilgisi verildi. Yapılan açıklamaya göre, her iki modelde 30 Nisan 2019 tarihinden itibaren satışa sunulmaya başladı.