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Haberler Otomobil Yeni Toyota Prius tanıtıldı
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Prius'ta plug-in hibrit dönemi

Japon otomotiv üreticisi Toyota, 1997 yılından bu yana yollarda olan hibrit modeli Prius'un yeni neslini tanıttı. Japonya’da dünya prömiyeri yapılan 5'inci nesil Prius yeni neslinde yoluna plug-in hibrit olarak devam edecek. Otomobilin Avrupa’daki prömiyeri ise 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek

Yeni Toyota Prius tanıtıldı
HABERTURK.COM

Toyota'nın çeyrek asırlık hibrit modeli Prius'un 5'inci nesli tanıtıldı. Yeni neslinde yoluna plug-in hibrit olarak devam edecek Prius’un, 2023 yılının bahar aylarında Avrupa yollarına çıkması planlanıyor.

Yeni Prius'da görev yapan 2 litrelik benzinli motor 148 PS (120 kW) güç üretirken, elektrik motoru da 160 PS’lik (111 kW) güç üretiyor. Böylece otomobildeki hibrit sistem toplamda 223 PS (164 kW) güç sağlamış oluyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Prius, günlük sürüşlerin çoğunu tam elektrikli modunda gerçekleştirecek şekilde tasarlandı.

Yeni 13.6 kWh lityum iyon batarya sayesinde otomobilin sıfır emisyonlu sürüşü yüzde 50’nin üzerinde artırıldı. Otomobilin bataryalarının, tavandaki güneş panelleriyle de doldurulabildiği kaydedildi.

Yeni hibrit ünitesiyle daha güçlü ve dinamik tepkiler veren yeni Prius, aerodinamik olarak revize edilen gövdeye sahip. Böylece daha iyi yakıt verimliliği, yol tutuş ve denge sağlanıyor.

Tasarımı ve teknolojisi değişen otomobilin, ölçüleri de nesil değişimi ile birlikte değişime uğradı.

Sürüş yüksekliği 50 mm azaltılan yeni Prius’un, aks aralığı da 50 mm uzatıldı. Uzunluğu önceki nesle göre 46 mm azaltılan yeni araç, 22 mm daha geniş oldu.

TÜRKİYE'DE PLUG-IN HIBRIT ÜRETECEK

Toyota, Prius modeli ile birlikte Türkiye fabrikasını da plug-in hibrit araç üretmek üzere dönüştürüyor.

Toyota Otomotiv Sanayi, önceki ay yaptığı açıklamada, Sakarya'daki fabrikaya yeni nesil otomobiller için yaklaşık 7 milyar TL'lik yatırım yapacağını duyurmuştu.

Bu yatırım kapsamında, fabrikada daha önce üretilmeyen plug-in hibrit teknolojisini sahip otomobiller de üretiliyor olacak.

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