Yeni Türkü DasDas sahnesinde

DasDas, Kasım ayına tiyatro oyunları, konser ve gösterilerin yer aldığı dopdolu bir programla devam ediyor. Müzikseverleri de unutmayan DasDas, Kasım ayına Yeni Türkü konseriyle veda ediyor. ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’, ‘Sezenler Olmuş’ ve ‘Telli Telli’ gibi sayısız efsanevi şarkının hafızalarımıza kazınmasına vesile olan Yeni Türkü 28 Kasım Cuma akşamı DasDas’ta konuklarına müzik dolu bir akşam vadediyor. Konserin biletleri Mobilet ve Biletinal'da satışa çıktı.