Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yeni Türkü DasDas sahnesinde

        Yeni Türkü DasDas sahnesinde

        Efsane müzik grubu Yeni Türkü 28 Kasım Cuma akşamı DasDas'ta ilk kez sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Türkü DasDas sahnesinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DasDas, Kasım ayına tiyatro oyunları, konser ve gösterilerin yer aldığı dopdolu bir programla devam ediyor. Müzikseverleri de unutmayan DasDas, Kasım ayına Yeni Türkü konseriyle veda ediyor. ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’, ‘Sezenler Olmuş’ ve ‘Telli Telli’ gibi sayısız efsanevi şarkının hafızalarımıza kazınmasına vesile olan Yeni Türkü 28 Kasım Cuma akşamı DasDas’ta konuklarına müzik dolu bir akşam vadediyor. Konserin biletleri Mobilet ve Biletinal'da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dasdas
        #yeni türkü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu