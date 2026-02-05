Habertürk
Habertürk
        Yeni Xbox 2027'de, Steam Machine bu yıl geliyor! - AMD'den Xbox ve Steam Machine açıklaması!

        Yeni Xbox 2027'de, Steam Machine bu yıl geliyor!

        Rekor kıran bellek ve RAM fiyatları oyun konsolu üretimini zora sokarken AMD CEO'su Lisa Su net bir açıklama yaptı: Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu 2027'de raflarda olacak, Valve'ın AMD tabanlı Steam Machine'i ise 2026'nın ilk çeyreğinde sevkiyata başlıyor. Yüksek GDDR7 ve DDR5 maliyetlerine rağmen AMD'nin özel yongaları zamanında hazır; bu haber, konsol savaşlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

        Giriş: 05.02.2026 - 10:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:45
        AMD'den Xbox ve Steam Machine açıklaması!
        Oyun dünyası son dönemde ciddi bir bellek kriziyle boğuşuyor. Yapay zeka talebinin tetiklediği DDR5 ve GDDR7 fiyatlarındaki patlama, GPU’lardan konsollara kadar tüm donanım segmentini vuruyor. Stok sıkıntısı ve artan maliyetler, yeni nesil cihazların fiyatını şişirebileceği gibi lansman takvimlerini bile riske atabilir endişesi yaratıyor. İşte tam bu kaos ortamında AMD CEO’su Dr. Lisa Su, 3 Şubat 2026’daki kazanç çağrısında yaptığı açıklamalarla hem Microsoft hem de Valve cephesine yeşil ışık yaktı.

        STEAM MACHINE 2026’NIN İLK ÇEYREĞİNDE OYUNCULARLA BULUŞACAK

        Lisa Su, Valve’ın yeni Steam Machine’i için net konuşarak, “Valve, AMD güçlendirmeli Steam Machine’ini 2026’nın başlarında göndermeye tam zamanında hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

        Bu açıklama, yüksek bellek fiyatları yüzünden ertelenme bekleyenler için sürpriz oldu. Cihaz, Zen 4 işlemci ve RDNA 3 grafik mimarisiyle geliyor; 4K çıkış desteği sunarken görece uygun fiyatlı bir profil çiziyor. DDR5 maliyetlerindeki artışa rağmen Valve’ın takvimden sapmayacağı mesajı, PC-konsol hibrit cihaz arayan oyunculara umut verdi.

        YENİ XBOX 2027’DE GELİYOR: ZEN 6 VE RDNA 5 İLE PREMIUM DÖNEM

        En çok konuşulan gelişme ise Microsoft’un yeni nesil Xbox’uyla ilgiliydi. Su, “Microsoft’un AMD yarı özel SoC taşıyan yeni nesil Xbox’u sorunsuz ilerliyor ve 2027 lansmanını destekleyecek şekilde gelişiyor” diyerek yıllardır dolaşan 2027 iddialarını resmen teyit etti. Kod adı “Magnus” olan APU, 11 çekirdekli Zen 6 CPU ve RDNA 5 grafik mimarisiyle donatılacak. Konsolun hem klasik konsol hem de PC benzeri hibrit bir yapıya sahip olacağı, en az 36 GB GDDR7 RAM gerektireceği belirtiliyor. Xbox Başkanı Sarah Bond’un “çok premium” ifadesi de bu üst düzey donanım beklentisini doğruluyor.

        BELLEK KRİZİ XBOX’U ZORLAYACAK MI?

        Lisa Su gecikme ihtimalini düşük gösterse de, GDDR7 kıtlığı ve fiyat artışı konsolun erişilebilirliğini ciddi şekilde sorgulatıyor. Yeni Xbox’un yüksek bellek ihtiyacı, fiyatı yukarı çekebilir ve Microsoft’un Xbox Series X|S sonrası düşen donanım gelirlerini daha da riske atabilir. Bazı sektör yorumcuları, şirketin bu kadar pahalı bir cihaza yatırım yapmasının mantıklı olup olmadığını tartışıyor. Ancak AMD’nin yonga geliştirme süreci aksamazsa 2027 hedefi gerçekçi duruyor.

        OYUN DÜNYASINDA YENİ BİR SAYFA MI AÇILIYOR?

        AMD’nin açıklamaları, Valve’ın erken sevkiyatıyla Steam ekosistemine, Microsoft’un ise 2027’deki premium Xbox hamlesiyle konsol rekabetine taze bir soluk getiriyor. Bellek krizinin nasıl seyredeceği hala büyük soru işareti olsa da, önümüzdeki dönemde oyuncuları heyecanlandıracak iki önemli cihaz yolda görünüyor.

