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Yeni yasaklar gelecek mi? Korona vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler

Korona virüsü vaka sayısının 50 bin sınırına dayanmasıyla birlikte "Yeni yasaklar gelecek mi?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, korona vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni yasaklar gelecek mi? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabıyla ilgili detaylar...

Yeni yasaklar gelecek mi? Korona vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler

Korona virüsü vaka sayıları 6 Nisan tarihinde açıklanan güncel verilere göre göre 50 bin sınırına dayandı. Kamuoyunda 3. dalga olarak yorumlanan gelişme sonrası kornavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, yeni yasaklar gelecek mi? Korona vaka sayısı 6 Nisan'da kaç oldu? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

KORONA VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 6 Nisan itibariyle son 24 saatte 49.584 koronavirüs vakası tespit edildi, 211 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Hali hazırda birçok kıstılama hala uygulanmaya devam ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle yani Pazartesi günü itibariyle de kafe ve restoranlar bir ay boyunca ülke genelinde kapalı olacak. Hal böyle olunca koronavirüsle ilgili yeni tedbirler kapsamında akla "Şehirlerarası seyahat kısıtlaması" ve "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı" uygulamalarının yeniden yürürlüğe konulması geliyor. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir karar yok. Gözler ise önümüzdeki günlerde toplanması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Yeni yasaklarla ilgili bir gelişme yaşanması halinde bunu sizlerle paylaşacağız.

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