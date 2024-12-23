Yeni yılın ilk heyecanı geçip normal hayat rutinine döndüğünüzde, bir önceki yılın tutulamayan sözleri ve yarıda kalmış kararları moralinizi bozup kış mevsimini ümitsiz, karanlık bir hale getirebilir. İşte yeni yıl kararlarınızı gerçekleştirmenizin püf noktaları...

YAYGIN OLARAK BİLİNEN YENİ YIL KARARLARI

- Daha fazla egzersiz yapmak

- Sağlıklı beslenmek

- Sigarayı bırakmak

- Kilo vermek

- Yeni bir hobi bulmak - Daha düzenli çalışmak - Daha fazla kitap okumak - Para biriktirmek - Aile bireyleriyle daha fazla zaman geçirmek - Daha fazla seyahat etmek - İşleri ertelemeyi bırakmak… REKLAM YENİ YIL KARARLARINIZI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER 1. ACELECİ OLMAYIN Aldığınız bütün kararları aynı anda uygulamak zorunda değilsiniz. Hepsini bir arada uygulamak yorucu olabilir, unutmayın ki değişim kolay değildir. Hedeflerinizden birini seçin ve onu uygulamak için elinizden geleni yapın. Biraz ilerleme gösterdikten sonra diğer kararlarınız için harekete geçebilirsiniz.

Yılbaşı seyahat rotası! Haberi Görüntüle 2. KARARLARINIZI YAZIN Kararlarınızı yazmak hedeflerinizi netleştirmenize ve unutmamanıza yardımcı olabilir. Hedeflerinizin yazılı olması, harekete geçmeniz için bir hatırlatma görevi görebilir. Hedeflerinizi yapışkan kağıtlara yazıp panonuza veya ajandanıza yapıştırabilirsiniz ya da kendinize e-mail atabilirsiniz. Yılbaşı için el yapımı hediye fikirleri 3. KENDİ KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİN Kendi kendinize hesap verme alışkanlığı kazanmak, hedeflerinizi gerçekleştirme sürecinde etkili bir role sahip. Haftalık veya aylık değerlendirmelerle neleri başardığınızı veya hangi konularda zorlandığınızı net bir şekilde gözlemlemeniz gerekiyor. Bu değerlendirmeler gelecekteki adımlarınızı şekillendirmenize yardımcı olurken size kendinizi daha iyi tanıma fırsatı da sunabilir.

Sağlıklı bir yaşam için yürümeyi alışkanlık hâline getirmek istiyorsanız, her günün veya her haftanın sonunda kapsamlı bir değerlendirme yapabilir, sizi yürümek için teşvik eden veya yürümekten alıkoyan şeylerin neler olduğunu tespit edebilirsiniz. Böylece hayatınızdaki sizi yürümeye teşvik eden şeyleri çoğaltmak ve yürümekten alıkoyan şeyleri azaltmak çok daha mümkün hâle gelir. Eğer belirlediğiniz hedefe ulaşamadıysanız nedenlerini düşünün ve bir sonraki ay için yeni stratejiler geliştirin.

REKLAM 4. HEDEFLERİNİZİ BÖLÜN VE YÖNETİN Büyük ve uzun vadeli hedefler zorlayıcı olabilir. Büyük hedefleri yönetilebilir kısa vadeli hedeflere bölmek daha rahatlatıcıdır. Adımları tamamladıkça gelen başarma hissi de daha büyük hedefe giden yolda motivasyon olacaktır. 5. KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN Çok kısa sürede çok fazla şey üstlenmek, pek çok yeni yıl kararının başarısız olmasının yaygın bir nedeni. Sürdürülemez derecede kısıtlayıcı bir diyete başlamak, spor salonunda aşırıya kaçmak veya normal davranışlarınızı kökten değiştirmek, planlarınızın hızla raydan çıkmasını garantiler. Bunun yerine, nihayetinde daha büyük hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak küçük adımlar atmaya odaklanın. Yani bir maraton koşmaya karar verdiyseniz, haftada iki veya üç kez koşuya çıkarak başlayın. Yavaş yavaş, daha uzun koşmaya ve haftada daha fazla gün egzersiz yapmaya çalışın.

REKLAM Daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorsanız, daha az sağlıklı birkaç yiyeceği daha besleyici seçeneklerle değiştirerek başlayın. Ardından, daha fazla sebze çeşidi eklemek, porsiyon boyutunu küçültmek ve/veya kızarmış yiyecekleri azaltmak gibi diyetinizin başka bir unsurunu ele alın. Bu küçük aşamalı değişiklikler yeni sağlıklı alışkanlıklarınıza bağlı kalmanızı kolaylaştırır ve uzun vadeli başarı olasılığını artırır.

6. BAŞARISIZLIKLARI TEKRARLAMAKTAN KAÇININ Yeni yıl kararınızı tutmaya yönelik bir başka strateji de her yıl aynı kararı almamaktır. Geçmişte denediğiniz kararları yenilemeyi seçerseniz, önceki sonuçlarınızı değerlendirmek için biraz zaman harcayın. En etkili stratejiler hangileriydi? Hangileri en az etkiliydi? Geçmiş yıllarda kararınızı tutmanızı ne engelledi? Daha uygulanabilir hale getirmek için kararınızı biraz değiştirmeyi de düşünün. Yaklaşımınızı farklılaştırarak bu yıl gerçek sonuçlar görme olasılığınız daha yüksek olacaktır.

7. MOTİVASYONUNUZU YENİLEYİN Yeni yıl kararının ilk günlerinde, muhtemelen kendinizden emin ve yüksek motivasyonlu hissedeceksiniz. Davranışınızı değiştirmekle ilgili herhangi bir rahatsızlık veya ayartmayla karşılaşmadığınız için, arzulanan değişikliği yapmak çok kolay görünecek. Ama sabahın 6’sında kendinizi spor salonuna sürüklemenin ya da küçük porsiyonlar nedeniyle hissettiğiniz açlıkla yüzleştikten sonra, motivasyonunuz azalmaya başlayabilir. Böyle anlarla karşılaştığınızda, kendinize bunu tam olarak neden yaptığınızı hatırlatın. Hedefinize ulaşarak ne kazanacağınızı düşünün veya bir liste yapın. İlham kaynakları bulmak, zor zamanlar geçirdiğinizde devam etmenizi sağlayabilir.

REKLAM 8. DEĞİŞİMİN BİR SÜREÇ OLDUĞUNU UNUTMAYIN Değiştirmeye çalıştığınız sağlıksız veya istenmeyen alışkanlıkların gelişmesi muhtemelen yıllar almıştır; o halde bunları sadece birkaç gün, hafta veya ay içinde değiştirmeyi de bekleyemezsiniz. Kendinize karşı sabırlı olun. Kararınız doğrultusunda çalışmanın bir süreç olduğunu bilin. Bir-iki yanlış adım atsanız bile yeniden başlayabilir ve hedefinize doğru yolculuğunuza devam edebilirsiniz.