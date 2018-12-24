2019 yılına girmeye gün saydığımız şu günlerde sevdiklerinize vereceğiniz hediyede kararsız kaldıysanız, burçlardan yardım alabilirsiniz. İşte yılbaşı için burçlara özel hediye önerileri! Habertürk'ten Bilge Nur Akan'ın haberi...
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KOÇ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ
Ona kendini daima genç ve enerjik hissettirecek eşyalar alabilirsiniz. Ama yeni moda ve marka olmasına da dikkat edin. Başı veya saçları için kullanabileceği herhangi bir aksesuar, takı veya enerjik ve dinamik kokulardan çok hoşlanacaktır. Hediye seçerken, spor yaparken kullanacağı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Arabası için seçeceğiniz bir hediye de ona keyif verir.
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Nike sporcu sütyeni 160 TL
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Mango kırmızı çizgili koton sweatshirt 100 TL
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Kaft erkek sweatshirt 100 TL
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Armani Stronger with You Edt 150 ml erkek parfüm 495 TL (Boyner)
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BOĞA BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ
O yeni moda olan şeylerden çok klasik ve değerini kaybetmeyecek hediyelerden hoşlanır. Antikalar, değerli taşlar, gümüş eşyalar, klasik kokular, boynunda kullanacağı takılar, fular, çiçek, bahçesi için kullanabileceği bir eşya, tablo gibi hediyeler seçebileceğiniz gibi romantik müzik eşliğinde özenle hazırlanmış bir sofra da hazırlayabilirsiniz. İyi lezzetlere dayanamayan, boğazına düşkün Boğa burçlarına ayrıca çikolata sepeti de hediye edebilirsiniz.
Değişik ve yeni şeyleri sever. Her türlü aksesuardan ve rahat kıyafetlerden hoşlanır. Yüzük ve bileklikler, canlılık veren çiçek kokuları, renkli fularlar, kemerler, eldivenler, spor ayakkabılar, giyim eşyaları, bilgisayar aksesuarları, kitap ve canlı müzikler, cep telefonu veya telefon aksesuarı gibi hediyeler seçebilirsiniz. Renk olarak en çok sarıyı ve canlı renkleri tercih eder. Evlerinde kullanabilecekleri cam ve parlak metalden yapılmış objeler, duvarına asacağı tablolar da hediye seçiminiz için uygun olabilir.
Ttec taşınabilir kablosuz bluetooth hoparlör 349 TL
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Mavi dik yaka gri kazak 150 TL
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Demet Şener x Lidyana elbise 399.00 TL
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YENGEÇ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ
Romantik ve geçmişi çağrıştıran eşyalardan, maddi değerinden çok manevi değeri yüksek hediyelerden, uçuk mavi, pembe, gümüşi renklerden hoşlanır. Gündüz hafif çiçek kokuları geceleri ise daha kuvvetli kokular ona yakışır. Çanta, atkı, şal ve gözlük kullanmayı sever. Eski takılarda, minik antika biblolara, ev aksesuarlarına, özellikle de yastıklara bayılır. Gece kıyafetleri, iç çamaşırı, gecelik, sabahlık, pijama gibi hediyelerde onu mutlu eder.
almayın. Kaliteli markalar, pahalı ve dikkat çeken kıyafetler, değerli takılar, parfümler veya her ne alacaksınız mutlaka gerçeğini alın. Eğer maddi olarak onu memnun edecek şeyler alamayacağınızı düşünüyorsanız, kendi yaratıcılığınızı kullanarak ona yaptığınız bir şeyi de hediye edebilirsiniz. Canlı, parlak renklere, özgün ve yaratıcı şeylere bayılır. Arkasından şık ve eğlenceli bir mekana gidebilirsiniz.
Son derece ayrıntıcı, eleştirici ve titiz Başaklar’a hediye almak pek de kolay sayılmaz. Başaklar için kesinlikle kullanışlı, sade, pratik, sağlam bir hediye seçmelisiniz. Sağlıklarına ve hijyene düşkün oldukları için alacağınız eşyaların doğal malzemeden yapılmış, kolayca temizlenebilen bir yapıda olmasına dikkat edin. Düzeni sevdikleri için evlerini, çantalarını, dolaplarını, ofislerini düzenli tutmalarını sağlayan hediyelerde alabilirsiniz.
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Massimo Dutti kırmızı makosen ayakkabı 499 TL
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Foreo Luna 2 yağlı ciltler için yüz temizleme cihazı 1.299,00 TL
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Incia well aging normal ciltler için yüz kremi 149 TL
Her zaman özgür ve rahat olmayı seven Yay burcu insanı, her an bir yolculuğa çıkacakmış gibi giyinmeyi sever. Bu yüzden spor kıyafetler ona çok uygundur. Spor ayakkabılar, eşofmanlar, polo yaka süveterler mavi ve mor tonları onlara çok yakışır. Evlerine hediye almayı düşünüyorsanız otantik objeleri, pratik ve kullanışlı eşyaları tercih edebilirsiniz. Seyahat çantası veya kamp malzemeleri de hoşuna gidecektir.
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Koton erkek bere 20 TL
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Bershka kareli atkı 90 TL
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H&M kapüşonlu üst 169,00 TL
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Mudo akustik gramafon 400 TL
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TERAZİ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ
Her zaman zarif ve şık olan Teraziler hoş giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. Asimetrik çizgilerden çok hoşlanırlar. Bunları son derece uyumlu bir şekilde taşımayı başarabilirler. Pastel renkleri, hafif kumaşları tercih ederler. Yelekler, şapkalar, çekici kokular, sonbaharı anımsatan renkler onlara uygundur. Ayrıca onlara kalp motifli kutular, aksesuarlar gibi sevgi temasını ön plana çıkaran hediyeler de seçebilirsiniz. Evlerini düzenlemekten hoşlandıkları için evlerinde kullanacakları bir hediye de alabilirsiniz.
Her zaman gizemli ve çekici görünmeyi başaran Akrepler için siyah ve kırmızı rengin hakim olduğu kıyafetler, aksesuarlar, ipek, saten ve kadife kumaşları seçebilirsiniz. Gündüz kıyafetlerinde dikkat çekmeyen sade çizgileri severken, geceleri seksi ve çekici kıyafetlerle görünmeyi tercih eden Akrepler kıyafetlerinde genellikle dar kesimleri tercih ederler. Çanta, gözlük, iç çamaşırı gibi hediyelere de bayılırlar. Kokuları da genellikle dikkat çekici ve etkileyicidir.
Genellikle geleneksel ve ciddi görünen Oğlaklar için kalite çok önemlidir. Klasik bir şıklığı her zaman tercih ederler. Koyu renkler, uçuk gri ve pastel tonlar, kaliteli deri kemerler, el çantası ve klasik parfümleri çok severler. Eskiye oldukça bağlı oldukları için modası geçmeyen çizgiler onlar için önemlidir. Evi için bir hediye almayı düşünüyorsanız, bir satranç takımı, aile resimlerini sergileyecekleri bir resim çerçevesi, porselen takımlar veya bir duvar saati çok hoşuna gidecektir.
Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve asi ruhlu Kova için kesinlikle orijinal bir hediye düşünmelisiniz. Genellikle başkalarına benzemekten hoşlanmadıkları için sıra dışı şeylerden hoşlanırlar. İlginç aksesuarlar, en son teknolojiye göre yapılmış elektronik ürünler, elektrikle çalışan ilginç eşyalar, gelecek yılın modasını yansıtan kıyafetler, bilgisayar aksesuarları, en son moda olan parfümler, bilimkurgu kitapları veya filmler onun favorisi olabilir.
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Pioneer kahverengi kulak üstü kulaklık 259 TL
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Haruki Murakami 1Q84 kitap 65 TL D&R
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Ryze Tello (Global) Drone 569 TL (Amazon.com.tr)
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Mango çiçekli anvelop elbise 150 TL
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BALIK BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ
Duygusal, hayalperest, romantik ve sanatçı ruhlu Balıklar iyimserlikleri ve yardımseverlikleri ile de tanınırlar. Ruh halleri değişken olduğu için kıyafetlerinde de bu zıtlığı yansıtmaktan hoşlanırlar. Fantastik ve süslü şeyler kullanmaya bayılırlar. İlginç aksesuarlar, pelerin, şapka, çorap, ayakkabı gibi hediyeler hoşlarına gidecektir. Ayrıca değerli taşlara takılara, gözlüklere ve balık motifli objelere de bayılırlar. Üzerlerine tam oturan giysilerden ziyade hafif dökümlü olan şeyleri severler.
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