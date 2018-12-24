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Burçlara göre yılbaşı hediye fikirleri!

24.12.2018 - 15:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

2019 yılına girmeye gün saydığımız şu günlerde sevdiklerinize vereceğiniz hediyede kararsız kaldıysanız, burçlardan yardım alabilirsiniz. İşte yılbaşı için burçlara özel hediye önerileri! Habertürk'ten Bilge Nur Akan'ın haberi...

  • 1 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    KOÇ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ  ÖNERİLERİ

    Ona kendini daima genç ve enerjik hissettirecek eşyalar alabilirsiniz. Ama yeni moda ve marka olmasına da dikkat edin. Başı veya saçları için kullanabileceği herhangi bir aksesuar, takı veya enerjik ve dinamik kokulardan çok hoşlanacaktır. Hediye seçerken, spor yaparken kullanacağı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Arabası için seçeceğiniz bir hediye de ona keyif verir.

  • 2 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Nike sporcu sütyeni 160 TL

     

  • 3 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Mango kırmızı çizgili koton sweatshirt 100 TL

  • 4 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Kaft erkek sweatshirt 100 TL

  • 5 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Armani Stronger with You Edt 150 ml erkek parfüm 495 TL (Boyner)

  • 6 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    BOĞA BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ  ÖNERİLERİ

    O yeni moda olan şeylerden çok klasik ve değerini kaybetmeyecek hediyelerden hoşlanır. Antikalar, değerli taşlar, gümüş eşyalar, klasik kokular, boynunda kullanacağı takılar, fular, çiçek, bahçesi için kullanabileceği bir eşya, tablo gibi hediyeler seçebileceğiniz gibi romantik müzik eşliğinde özenle hazırlanmış bir sofra da hazırlayabilirsiniz. İyi lezzetlere dayanamayan, boğazına düşkün Boğa burçlarına ayrıca çikolata sepeti de hediye edebilirsiniz.

  • 7 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Divan Pastaneleri Violet Box 690 TL

  • 8 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Sinoz yeni yıl özel bakım baketi 

    Temizleme jeli + Bakım maskesi + Leke kremi 149 TL

     

  • 9 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Chloe Absolu de Parfum 50 ml kadın parfümü 693 TL

     

  • 10 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    10 | 66

    Samsung Gear 3 saat 1.499,00 TL

     

     

     

  • 11 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    11 | 66

    Ecco Chelsea bot 515 TL

     

  • 12 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    İKİZLER BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ  ÖNERİLERİ

    Değişik ve yeni şeyleri sever. Her türlü aksesuardan ve rahat kıyafetlerden hoşlanır. Yüzük ve bileklikler, canlılık veren çiçek kokuları, renkli fularlar, kemerler, eldivenler, spor ayakkabılar, giyim eşyaları, bilgisayar aksesuarları, kitap ve canlı müzikler, cep telefonu veya telefon aksesuarı gibi hediyeler seçebilirsiniz. Renk olarak en çok sarıyı ve canlı renkleri tercih eder. Evlerinde kullanabilecekleri cam ve parlak metalden yapılmış objeler, duvarına asacağı tablolar da hediye seçiminiz için uygun olabilir.

  • 13 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Penti kırmızı pijama takımı 150 TL

  • 14 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    14 | 66

    Bershka yüzük 50 TL 

  • 15 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
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    Ttec taşınabilir kablosuz bluetooth hoparlör 349 TL

  • 16 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    16 | 66

    Mavi dik yaka gri kazak 150 TL

  • 17 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    17 | 66

    Demet Şener x Lidyana elbise 399.00 TL 

  • 18 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    18 | 66

    YENGEÇ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ  ÖNERİLERİ

    Romantik ve geçmişi çağrıştıran eşyalardan, maddi değerinden çok manevi değeri yüksek hediyelerden, uçuk mavi, pembe, gümüşi renklerden hoşlanır. Gündüz hafif çiçek kokuları geceleri ise daha kuvvetli kokular ona yakışır. Çanta, atkı, şal ve gözlük kullanmayı sever. Eski takılarda, minik antika biblolara, ev aksesuarlarına, özellikle de yastıklara bayılır. Gece kıyafetleri, iç çamaşırı, gecelik, sabahlık, pijama gibi hediyelerde onu mutlu eder.

  • 19 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    19 | 66

    Kahve Dünyası yılbaşı özel premium kutu 105 tl 

  • 20 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    20 | 66

    Oysho çiçek desenli pantolon 130 TL 

  • 21 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    21 | 66

    Zara kapüşonlu suni kürk 270 TL 

  • 22 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    22 | 66

    Ramsey bej pardesü 399,50 TL

     

  • 23 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    23 | 66

    Rayban gözlük 495 TL (Atasun Optik)

  • 24 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    24 | 66

    ASLAN BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ  ÖNERİLERİ

    almayın. Kaliteli markalar, pahalı ve dikkat çeken kıyafetler, değerli takılar, parfümler veya her ne alacaksınız mutlaka gerçeğini alın. Eğer maddi olarak onu memnun edecek şeyler alamayacağınızı düşünüyorsanız, kendi yaratıcılığınızı kullanarak ona yaptığınız bir şeyi de hediye edebilirsiniz. Canlı, parlak renklere, özgün ve yaratıcı şeylere bayılır. Arkasından şık ve eğlenceli bir mekana gidebilirsiniz.

  • 25 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    25 | 66

    NG Sapanca spa hediyesi 

  • 26 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    26 | 66

    LR Arctic winter cure seti 199,90 TL

  • 27 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    27 | 66

    Bulova erkek saat 1.021,68 TL (Konyalı Saat)

  • 28 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    28 | 66

    Vakko yün blazer ceket 2.154,50 TL

  • 29 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    29 | 66

    Altınbaş pırlanta baget yüzük 3,776 TL

  • 30 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    30 | 66

    BAŞAK BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ

    Son derece ayrıntıcı, eleştirici ve titiz Başaklar’a hediye almak pek de kolay sayılmaz. Başaklar için kesinlikle kullanışlı, sade, pratik, sağlam bir hediye seçmelisiniz. Sağlıklarına ve hijyene düşkün oldukları için alacağınız eşyaların doğal malzemeden yapılmış, kolayca temizlenebilen bir yapıda olmasına dikkat edin. Düzeni sevdikleri için evlerini, çantalarını, dolaplarını, ofislerini düzenli tutmalarını sağlayan hediyelerde alabilirsiniz.

  • 31 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    31 | 66

    Massimo Dutti kırmızı makosen ayakkabı 499 TL

  • 32 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    32 | 66

    Foreo Luna 2 yağlı ciltler için yüz temizleme cihazı 1.299,00 TL

     

  • 33 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    33 | 66

    Incia well aging normal ciltler için yüz kremi 149 TL

     

  • 34 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    34 | 66

    Beymen laptop çantası 875 TL

  • 35 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    35 | 66

    Avva 5 cepli smart pantolon 129,99 TL

     

  • 36 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    36 | 66

    YAY BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ

    Her zaman özgür ve rahat olmayı seven Yay burcu insanı, her an bir yolculuğa çıkacakmış gibi giyinmeyi sever. Bu yüzden spor kıyafetler ona çok uygundur. Spor ayakkabılar, eşofmanlar, polo yaka süveterler mavi ve mor tonları onlara çok yakışır. Evlerine hediye almayı düşünüyorsanız otantik objeleri, pratik ve kullanışlı eşyaları tercih edebilirsiniz. Seyahat çantası veya kamp malzemeleri de hoşuna gidecektir. 

  • 37 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    37 | 66

    Koton erkek bere 20 TL

  • 38 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    38 | 66

    Bershka kareli atkı 90 TL

  • 39 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    39 | 66

    H&M kapüşonlu üst 169,00 TL

     

  • 40 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    40 | 66

    Mudo akustik gramafon 400 TL 

  • 41 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    41 | 66

    TERAZİ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ

    Her zaman zarif ve şık olan Teraziler hoş giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. Asimetrik çizgilerden çok hoşlanırlar. Bunları son derece uyumlu bir şekilde taşımayı başarabilirler. Pastel renkleri, hafif kumaşları tercih ederler. Yelekler, şapkalar, çekici kokular, sonbaharı anımsatan renkler onlara uygundur. Ayrıca onlara kalp motifli kutular, aksesuarlar gibi sevgi temasını ön plana çıkaran hediyeler de seçebilirsiniz. Evlerini düzenlemekten hoşlandıkları için evlerinde kullanacakları bir hediye de alabilirsiniz. 

  • 42 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    42 | 66

    Zara pilili blazer tulum 400 TL

  • 43 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    43 | 66

    İpekyol bej kuşaklı kaban 1.385,00

     

  • 44 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    44 | 66

    Divarese erkek ayakkabı 229 TL

  • 45 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    45 | 66

    D'S Damat şapka 129 TL

  • 46 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    46 | 66

    Desa deri postacı çantası 800 TL

  • 47 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    47 | 66

    AKREP BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ

    Her zaman gizemli ve çekici görünmeyi başaran Akrepler için siyah ve kırmızı rengin hakim olduğu kıyafetler, aksesuarlar, ipek, saten ve kadife kumaşları seçebilirsiniz. Gündüz kıyafetlerinde dikkat çekmeyen sade çizgileri severken, geceleri seksi ve çekici kıyafetlerle görünmeyi tercih eden Akrepler kıyafetlerinde genellikle dar kesimleri tercih ederler. Çanta, gözlük, iç çamaşırı gibi hediyelere de bayılırlar. Kokuları da genellikle dikkat çekici ve etkileyicidir.

  • 48 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    48 | 66

    Pull and Bear ekose gömlek 100 TL 

  • 49 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    49 | 66

    Vakko erkek kaşkol 599 TL

  • 50 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    50 | 66

    Trendyolmilla yeşil çiçek desenli elbise 100 TL

  • 51 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    51 | 66

    Forever New dantel elbise 750 TL

     

  • 52 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    52 | 66

    OĞLAK BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ 

    Genellikle geleneksel ve ciddi görünen Oğlaklar için kalite çok önemlidir. Klasik bir şıklığı her zaman tercih ederler. Koyu renkler, uçuk gri ve pastel tonlar, kaliteli deri kemerler, el çantası ve klasik parfümleri çok severler. Eskiye oldukça bağlı oldukları için modası geçmeyen çizgiler onlar için önemlidir. Evi için bir hediye almayı düşünüyorsanız, bir satranç takımı, aile resimlerini sergileyecekleri bir resim çerçevesi, porselen takımlar veya bir duvar saati çok hoşuna gidecektir.

  • 53 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    53 | 66

    Karaca Globe 6 kişilik kahve fincan takımı 150 TL

  • 54 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    54 | 66

    Yargıcı barok desenli triko 430 TL

  • 55 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    55 | 66

    Benefit Cosmetics makyaj seti 300 TL

  • 56 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    56 | 66

    Brooks Brothers bomber ceket 1,147.50 TL

  • 57 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    57 | 66

    KOVA BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ

    Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve asi ruhlu Kova için kesinlikle orijinal bir hediye düşünmelisiniz. Genellikle başkalarına benzemekten hoşlanmadıkları için sıra dışı şeylerden hoşlanırlar. İlginç aksesuarlar, en son teknolojiye göre yapılmış elektronik ürünler, elektrikle çalışan ilginç eşyalar, gelecek yılın modasını yansıtan kıyafetler, bilgisayar aksesuarları, en son moda olan parfümler, bilimkurgu kitapları veya filmler onun favorisi olabilir. 

  • 58 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    58 | 66

    Pioneer kahverengi kulak üstü kulaklık 259 TL

     

  • 59 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    59 | 66

    Haruki Murakami 1Q84 kitap 65 TL D&R

     

  • 60 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    60 | 66

    Ryze Tello (Global) Drone 569 TL (Amazon.com.tr)

     

  • 61 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    61 | 66

    Mango çiçekli anvelop elbise 150 TL

     

  • 62 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    62 | 66

    BALIK BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ ÖNERİLERİ

    Duygusal, hayalperest, romantik ve sanatçı ruhlu Balıklar iyimserlikleri ve yardımseverlikleri ile de tanınırlar. Ruh halleri değişken olduğu için kıyafetlerinde de bu zıtlığı yansıtmaktan hoşlanırlar. Fantastik ve süslü şeyler kullanmaya bayılırlar. İlginç aksesuarlar, pelerin, şapka, çorap, ayakkabı gibi hediyeler hoşlarına gidecektir. Ayrıca değerli taşlara takılara, gözlüklere ve balık motifli objelere de bayılırlar. Üzerlerine tam oturan giysilerden ziyade hafif dökümlü olan şeyleri severler.

  • 63 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    63 | 66

    Pull and Bear yılbaşı temalı kazak 160 TL

  • 64 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    64 | 66

    Penti siyah desenli külotlu çorap 34 TL

     

  • 65 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    65 | 66

    Bassigue şapka 139 TL (Lidyana)

     

  • 66 Yeni yıl hediyeleri burçlara göre! İşte 2019 en güzel yılbaşı hediye önerileri
    66 | 66

    Defacto erkek hırka 80 TL

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